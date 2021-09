El portero de la selección española Iker Casillas se mostró muy feliz por haber alcanzado 100 partidos con la selección española, después del encuentro amistoso ante Argentina (2-1), que sirvió también para conmemorar los cien años de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A cinco minutos del final, con el Vicente Calderón en pie, a gritos de "Iker, oe", el seleccionador español Vicente del Bosque decidió oficializar el homenaje a su capitán, al guardián de la meta de la roja, que ante Argentina, cumplió sus cien partidos como internacional, con satisfacción y un gol, de penalti, encajado, antes de ser sustituido por Pepe Reina.



"Estoy muy contento, el partido ha estado bien y está claro que es un privilegio y un verdadero orgullo haber alcanzado 100 partidos con la selección. Toda la gente que me rodea también es parte de este éxito", manifestó el portero y capitán de la selección española en declaraciones a TVE, tercer jugador con más internacionalidades, después de Zubizarreta (126) y Raúl (102).

00.56 min Iker Casillas cumplirá en el amistoso ante Argentina su partido número 100 con la selección española.





"La verdad es que no me gusta mucho que antes de los partidos se hable de mí, pero estoy muy feliz porque llegar a esta cifra que no es fácil", apuntó el cancerbero del Real Madrid, que aseguró que han cambiado muchas cosas desde que debutó de forma profesional, "La madurez, la veteranía, da tiempo para todo", dijo.