El tenista Rafael Nadal señaló en Pekín que los jugadores del equipo español de Copa Davis deberían dedicarse a jugar y no a opinar sobre si la final contra la República Checa debe celebrarse en Barcelona o Valencia."Yo no digo ni no a Barcelona, ni sí a Valencia, ni no a Valencia y sí a Barcelona", recalcó Nadal en rueda de prensa en Pekín después de asegurarse un puesto en cuartos de final en el Abierto de China de tenis.El jugador mallorquín aseguró que si cada jugador del equipo de Copa Davis "va diciendo su opinión, lo que menos parece esto es un equipo; yo me mantengo, y lo que quiero es estar bien para jugar la final en Valencia o en Barcelona".Nadal pronunció estas palabras dentro del debate que hay entre los jugadores españoles sobre que ciudad debería albergar la final de la Copa Davis frente a la República Checa del 4 al 6 del próximo mes de diciembre.Primero fuequien aseguró que a la única candidatura a la "que no iba a apoyar" era a Barcelona y además puntualizó que mejor que Madrid no se hubiese presentado "para evitar otro chasco".Después, el tenistaañadió que le daba "mucha pena" que Madrid no albergase la final de la Copa Davis porque creía que "se lo merecía", mientras que Juan Carlos Ferrero reconoció que prefería Valencia por ser ésta su tierra natal."Creo que este tipo de declaraciones no ayudan para nada al equipo porque al fin y al cabo, es un equipo, y yo creo que lo que nos deberíamos de dedicar los jugadores es a jugar, no a opinar dónde tiene que ser la final o dónde no tiene que ser", subrayó Nadal."Parece que Feliciano y Verdasco han hecho un poco la guerra por su cuenta con Madrid. Nadie nunca ha dicho no a Madrid y ahora parece que ellos dos diciendo que debería de haber sido Madrid porque se lo merecía,", precisó el balear.Para el número dos del mundo del ránking de la ATP, no se puede olvidar que "Madrid no se ha presentado y que ha pasado un bache difícil con la pérdida de los Juegos Olímpicos del 2016 y todos nos quedamos afectados por eso".Nadal concluyó diciendo que "tanto si al final la competición se desarrolla en Barcelona como en Valencia, el ambientazo va a ser igual de bueno". "Lo importante es que la gente vaya hacia la misma dirección y que todos empujemos hasta el mismo sitio y nos dediquemos a jugar".