El tenista madrileño Fernando Verdasco ha afirmado que no le importa dónde se juegue la próxima final de la Copa Davis de tenis pero añade que comparte la iniciativa de Madrid de no presentarse como candidata a ser la sede para no llevarse "otro chasco"."Creo que es mejor que (Madrid) no se haya presentado. Ya bastantes chascos se ha llevado esta semana como para poner dinero en otra competición y no tenerla", concluyó el madrileño, recordando la no concesión de los JJOO de 2016 , pero a la única que no voy a apoyar es a Barcelona, no porque tenga nada contra ella, sino porque ya ha tenido una final y otras ciudades se merecen la misma oportunidad", expuso el noveno clasificado del ránking ATP, quien se encuentra disputando el Abierto de China en Pekín.Los tenistas españoles ya descartaron celebrar las finales anteriores en Madrid argumentando que la altura de la capital (a 660 metros por encima del nivel del mar) perjudica su juego, por lo que finalmente se organizaron en Sevilla y Barcelona., el resto son pistas cubiertas", apuntó un lacónico Verdasco al respecto.El jugador confía en formar parte del cuarteto elegido por Albert Costa, aunque reconoció queen el equipo nacional para una cita que se disputa de aquí a dos meses. España y República Checa jugarán la final de la Copa Davis del 4 al 6 del próximo mes de diciembre.Recordemos que este terminó el plazo establecido por la Real Federación Española de Tenis de recepción de documentación de solicitudes para albergar la final de esta competición, a la que se presentaron el Cabildo de Tenerife, y los ayuntamientos de Barcelona, Málaga y Valencia.