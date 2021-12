Robredo empieza con buen pie en China

El tenista español Tommy Robredo se ha clasificado sin problemas para la segunda ronda del torneo de Pekín, después de arrollar al alemán Benjamin Becker por un claro 6-2 y 6-1.



El jugador catalán apenas tuvo problemas ante el germano, ante el que exhibió seguridad con su primer servicio, con el que únicamente perdió dos puntos en todos el partido.



Esto le permitió jugar sin agobios y esperar sus oportunidades al resto, que le llegaron y supo aprovechar para lograr cuatro 'breaks', dos en cada manga, para cerrar sin demasiado esfuerzo su pase a la segunda ronda donde se enfrentará con el vencedor del partido entre el sueco Robin Soderling y el francés Jeremy Chardy.



Djokovic debuta en Pekín con una victoria



El serbio Novak Djokovic, segundo cabeza de serie, ganó su partido de primera ronda del Abierto de China en dos sets (6-3, 7-5) frente al rumano Victor Hanescu, al que superó en apenas 89 minutos de juego, aunque llegó a perder hasta tres veces su servicio.



El rumano, de 28 años, que había caído en sus dos enfrentamientos anteriores con Djokovic, presentó batalla, aunque la debilidad de su saque (ningún servicio directo, seis dobles faltas) y los problemas físicos -tuvo que recibir atención del fisioterapeuta en el segundo set- le impidieron mayores hazañas.



Djokovic se enfrentará en segunda ronda al ganador del duelo entre su compatriota Viktor Troicki (número 28 del mundo) y el italiano Fabio Fognini, procedente de la fase previa.



Kuznetsova barre a Anabel Medina



La rusa Svetlana Kuznetsova, sexta cabeza de serie del Abierto de China, no dio opción a la española Anabel Medina y la derrotó con un apabullante 6-2 y 6-1 en la segunda ronda del torneo pequinés.



Medina, número 22 de la clasificación de la WTA, no tuvo opción ante la ganadora del Roland Garros de este año, que en ningún momento le permitió entrar en el partido.



La tenista española ha pagado el esfuerzo realizado este domingo, cuando venció a la china Jingjing Lu, en un maratoniano partido de tres sets que terminó a las once de la noche.



Carla Suarez, eliminada



Por otro lado, en el torneo femenino, la española Carla Suárez Navarro ha sido eliminada al caer en la primera ronda ante la eslovaca Daniela Hantuchova por 7-5 y 6-2.



La jugadora canaria sólo plantó cara a su rival, ex 'top ten' del ranking mundial, pero luego apenas opuso resistencia para dejar vía libre a Hantuchova hacia la segunda ronda de la cita asiática.



Suárez no estuvo bien con su servicio, firmó cuatro dobles faltas, tres de ellas en el primer set, que se le escapó cuando parecía que se marcharía al 'tie-break'. En el segundo no supo aprovechar sus opciones de 'break' (1/4) y la eslovaca se mostró más segura y acertada para solventar el choque con un cómodo 6-2.



Venus Williams cae en segunda ronda



La estadounidense Venus Willians, tercera cabeza de serie, cayó en la segunda ronda del Abierto de China ante la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que la derrotó en tres sets (3-6, 6-1 y 6-4).



Tras dos horas y 13 minutos de batalla, la pista central del Centro Nacional de Tenis de Pekín vivió su primera gran sorpresa con la eliminación de la mayor de las Williams a manos de la joven rusa, de sólo 18 años.



Un pésimo rendimiento en el servicio -45 por ciento de acierto en el primer saque, hasta 14 dobles faltas cometidas- condenó a Venus y abrió el camino a Pavlyuchenkova, número 39 del ránking de la WTA.