Este viernes, desde Copenhague, el Comité Olímpico Internacional anunciará el nombre de la ciudad elegida para celebrar los Juegos Olímpicos de 2016. ¿Tokio, Río de Janeiro, Chicago... o Madrid?A pesar de que Chicago o Río aparecen como favoritas en muchas de las apuestas, la tendencia marcada por las búsquedas en Google apunta a que será Madrid la elegida para ser sede olímpica dentro de nueve años.Según la web examiner.com, ha habido más tráfico de búsquedas sobre Madrid en el último año que sobre cualquiera de las otras tres finalistas. De acuerdo a este ránking de búsquedas,y Río de Janeiro, tercera.El estudio, que no pretende ser en absoluto científico y puede ser tenido o no en cuenta.Así, el dato aportado por Google podría no ser en absoluto determinante ya que el aumento en el número de búsquedas sobre la capital españolanecesariamente a la decisión que tomará el COI este viernes.Habrá que esperar todavía unas horas para averiguar si este estudio llevaba o no razón. Este viernes,, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, será el encargado dede la ciudad afortunada. ¿Será Madrid?