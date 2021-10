Juan Carlos I y "Pelé": un saludo entre reyes

El saludo entre el Rey de España y Edson Arantes do Nascimento, "O rei Pelé", fue uno de los momentos más entrañables de la inauguración hoy en Copenhague de la 121 Sesión del COI, que comenzará a trabajar el viernes con la elección de la sede de los Juegos de 2016.



Juan Carlos I llamó la atención del ex futbolista brasileño golpeándole en la espalda con el programa de la ceremonia y ambos se saludaron muy cariñosamente en el patio de butacas de la ópera de la capital danesa.



Este encuentro también dio lugar a un afable intercambio de opiniones y abrazos entre los miembros de las delegaciones española y brasileña, que el viernes serán rivales en la elección de la sede olímpica. Río de Janeiro, Madrid, Tokio y Chicago compiten por la edición de 2016.



Pelé conversó un rato con los Reyes y con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hasta que llegó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también saludó muy expresivamente a los españoles, y en particular al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos.



La ceremonia estuvo presidida por la reina de Dinamarca, Margarita II, y el príncipe consorte Enrique, a los que acompañaron los príncipes herederos, Federico y Mary.



Al frente de la delegación de Chicago asistió la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama.



El primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, señaló en su discurso de bienvenida la coincidencia de que Copenhague acoja este otoño la sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) y la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático.



"Son dos cosas distintas, pero ambas intercambian fronteras y subrayan la necesidad de la cooperación internacional", declaró.



El presidente del COI, Jacques Rogge, deseó suerte a las cuatro "excelentes candidaturas" que compiten mañana y aseguró que el movimiento olímpico está "más fuerte que nunca"