La delegación que defenderá el viernes en Copenhague la candidatura olímpica de Madrid para los Juegos de 2016 ha partido del aeropuerto de Barajas, como ha declarado momentos antes de salir el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.El sábado "tendremos que volver vencedores", ha afirmado ante los medios el alcalde, acompañado por el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky; el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el vicealcalde, Manuel Cobo; y la consejera delegada, Mercedes Coghen. Todos ellos viajan a Dinamarca con el "ánimo formidable" que les dieron los madrileños y españoles que estuvieron en la Plaza de Cibeles , según ha indicado Ruiz-Gallardón.El regidor ha explicado que viajan antes para realizar los trabajos previos,para cuando lleguen los Reyes; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y "todos los que nos van a acompañar en el momento de la presentación, y podamos ofrecerles lo mejor a lo miembros del Comité Olímpico Internacional".En su despedida ante los medios y con el panel informativo de los vuelos que salían esta mañana desde la T-4, en el que aparecía el suyo de Copenhague, el alcalde y el secretario de Estado han bromeado de lo "mucho" que ambos, según algunos medios de comunicación, bailaron este domingo en Cibeles."La radio dijo que tú y yo", le ha dicho Ruiz-Gallardón a Lissavetzky, quien, siguiendo la broma, ha indicado que ayer era su cumpleaños: "el alcalde tuvo el detalle de organizarme una fiesta, pero el regalo viene el sábado".Los, don Juan Carlos y Doña Sofía, encabezarán la delegación oficial, de la que también forman parte el presidente del Gobierno,, y el líder de la oposición, del Partido Popular.Además de la fuerza del apoyo político, el aparato diplomático español también se ha puesto a funcionar, encabezado por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que subrayó en una entrevista en RNE la importancia de la gestión de la agenda de contactos internacional."Es lógico que no es fácil", asegura. "Yo viví el momento de Singapur, estuvimos a punto, en un comité en el que estaban todos los países del Consejo de Seguridad de la ONU de aquel entonces", recordó en el programa 'En días como hoy'."El aparato diplomático se ha puesto a funcionar. Cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena. Yo también tengo mis contactos y mis cercanías", señaló.El ministro considera que estamos en una final con los mejores del mundo, y hay que jugar para ganar. "Hoy volvemos con unos contrincantes igual de fuertes: Estados Unidos, Japón -las dos mayores economías del mundo-, Brasil, la nueva economía emergente. Estamos entre los grandes".La asamblea del COI está compuesta porpero no todas ellas participarán en la votación. El presidente,para dar ejemplo de neutralidad, siguiendo la costumbre de su antecesor, el español Juan Antonio Samaranch.El surcoreanode sus funciones por haber sido condenado en su país por irregularidades durante su etapa como presidente de la compañía Samsung.. En la primera ronda, por tanto, no participarán ni el español Juan Antonio Samaranch jr., ni los brasileños Joao Havelange y Carlos Arthur Nuzman, ni los estadounidenses Anita DeFrantz y James Easton, ni los japoneses Chiharo Igaya y Schun-ichiro Okano.por tanto, los que deberán repartirse de entrada las cuatro candidatas siempre que no haya ausencias imprevistas.