El patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, consideró que la decisión de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de inhabilitar de por vida al ya ex director de la escudería Renault, Flavio Briatore , ha sidoAsí, el dirigente británico cree que la salida de Briatore, sancionado por su implicación en el accidente deliberado de Nelson Piquet Jr. el pasado año en el Gran Premio de Singapur, que otorgó a Fernando Alonso su primera victoria del año,"En mi opinión, la FIA ha sido muy dura con Flavio. Creo que no era necesario, pero yo estaba en la de la Comisión de la FIA, así que probablemente soy tan culpable como cualquier otro. Reflexionando, creo que no era necesario", afirmó Ecclestone, que asintió al ser preguntado si la Fórmula 1 pierde con la marcha de Briatore. "", apuntó.Además, el patrón de la Fórmula 1, que aseguró ser amigo de Briatore,y que podía haber actuado "de una manera completamente diferente", lo que podría haber hecho que este asunto tuviera "otro final".Ante esta sanción, Ecclestone insta a Briatore a apelar la sanción, pero descartando cualquier acción legal. "Debería solicitar ser oído por el tribunal de apelación de la FIA. Si va por la justicia ordinaria, la FIA se defendería y alguien diría que obligó a estrellarse a un joven, pudiendo causar su muerte", explicó.