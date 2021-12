Valverde: "Tengo un 90 por ciento de la Vuelta"

El español Alejandro Valverde, líder de la Vuelta, ha señalado al término de la decimonovena etapa que ya se ve con "un 90 por ciento de la carrera" en el bolsillo tras una jornada en la que pasó momento de nervios y estrés."Tengo un 90 por ciento de la Vuelta, pero queda la contrarreloj, espero que no salga un día con lluvia y que salga bien. Tendría que haber algún problema para que se escapara, pero no tiene por qué escaparse.", comentó Valverde.El líder del Caisse D'Epargne dijo sentirse "mentalmente supercontento, aunque muy nervioso. Todo el día. El sábado me quedaré tranquilo y espero disfrutarlo".Valverde, que celebró las dos bonificaciones del día: 4 en un esprint intermedio y 12 en meta, dijo que acometerá la contrarreloj de Toledo con una "motivación extra".Por su parte, el segundo en la general, Samuel Sánchez (Euskaltel Euskadi), ha asegurado que en el descenso del Puerto de Navacerrada "no había que asumir riesgos" porque podía suponer "perder la segunda posición", que es lo que tiene "seguro"., pero la bajada estaba muy peligrosa y es absurdo perder lo que tienes seguro", comentó Sánchez.El ciclista asturiano no piensa que, en la cronometrada del sábado en Toledo pueda superar en la clasificación al líder, Alejandro Valverde (Caisse D'Epargne) porque "la diferencia es muy grande". "Valverde cuenta con un buen equipo y ha demostrado que está en forma y en Toledo será muy difícil superarle", señaló.El jefe de filas del Xacobeo-Galicia, Ezequiel Mosquera, ha afirmado que tenía la obligación de "intentarlo", ya que era su "última oportunidad" de asaltar el jersey oro."Era mi última oportunidad y tenía que intentarlo. En la subida al puerto de Navacerrada me he mantenido delante con los cambios de ritmo de los hombres del Liquigas. Aunqueque las jornadas anteriores, mi condición de escalador me ha permitido aguantar con los mejores", comentó.Mosquera,tras el retraso acumulado por el holandés del Rabobank Robert Gesink, que se cayó como él hace un par de días, confesó que muscularmente se nota "un poco tocado y en el ascenso iba justo, aunque no tanto como Robert Gesink, con las secuelas aún de la caída el mismo día"."Es una alegría poder progresar, pero con pena por hacerlo de esta forma. Pasará una Vuelta a España más y me quedaré sin subir al podio,de los tres primeros, pero me quedo satisfecho con el rendimiento que he tenido a pesar de las dos caídas tan fuertes sufridas", señaló.El pupilo de Alvaro Pino explicó que en el descenso del puerto de Navacerrada sabía que el campeón olímpico, Samuel Sánchez, iba a atacar al jersey oro, Alejandro Valverde. "Cuando lo ha hecho, vimos que Basso venía ya cortado, por eso nos hemos lanzado, y yo he probado dos veces, pero el hecho de estar tan cerca de los puestos del podio ha hecho que me tuvieran más vigilado., al estar más alejado en la general", indicó.En este sentido, el líder del Xacobeo declaró que se alegra del triunfo de Juanjo Cobo. "Se merecía esta victoria. El sábado en la contrarreloj de Toledo. Creo que no tendré problemas para hacerlo, pero soy realista y consciente de que, frente a Evans y Basso es imposible escalar puestos. Por ambición y ganas no será. Saldré a muerte, pero superarles es muy complicado", admitió.Por último, aclaró que el doctor Alberto Beltrán, despedido por el Xacobeo-Galicia por su relación con el Liberty Seguros portugués, en el que han dado positivo por EPO Héctor Guerra e Isidro Nozal y el portugués Nuno Ribeiro , "no tiene nada que ver" con él.