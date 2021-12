Tenis & Golf Resort, si el tiempo no lo impide

Faltan menos de 24 horas para que dé inicio la semifinal de la Copa Davis entre España e Israely los operarios trabajan contrarreloj para aliviar los pocos, pero inoportunos, desperfectos ocasionados por una fuerte tromba de agua en Torre Pacheco (Murcia). La noticia a última hora de la tarde es que se podrá jugar.Y vista la experiencia de hace pocos meses, no es poco decir. Más de uno recuerda aquella accidentada eliminatoria de, el pasado mes de marzo, donde el fuerte viento causó graves daños a la estructura que soportaba la grada y forzó a retrasar a eliminatoria.Nada parece presagiar algo parecido en la pista de La Torre Golf Resort, un complejo de lujo donde los tranquilos paseos de los residentes se mezclan con el ir y venir de deportistas, periodistas y demás personal acreditado para este evento.La cancha de tierra batida donde España e Israel se han ejercitado durante la tarde del jueves y se jugarán este viernes los primeros partidos, está entera tras el temporal. Las dos pistas de entrenamiento aledañas no tuvieron tanta suerte. Quedaron fuera de servicio a causa del agua, y aunque una vez secas su estado no era tan alarmante, ya se ha descartado que se vayan a utilizar cuando empiece la competición.Más trágico es el balance que dejó el temporal del miércoles con la muerte de una joven de 25 años, arrastrada por el agua cuando iba en su vehículo, y a la que la Real Federación Española de Tenis dedicará el primer triunfo de la 'Armada' española.Por lo demás, en lo meramente deportivo, todo se ha cuidado hasta el más mínimo detalle y, como novedad,desde donde presenciar la semifinal.Ferrero y Ferrer han apurado el entrenamiento previo a su gran momento, que abrirá el de Jávea ante Harel Levy . Ferrer-Levy y Ferrero-Sela serán dos duelos sin historia, por la sencilla razón de que estos tenistas nunca han coincidido antes, pese a que el número uno israelí, Dudi Sela, se encuentra entre los 30 primeros tenistas del ránking mundial ATP.Entretanto, y aunque el pronóstico meteorológico es positivo para lo que queda de fin de semana, todos los presentes en Torre Pacheco miran al cielo cony cruzando los dedos (sobre todo los organizadores) para que la lluvia conceda una tregua y no altere la agenda prevista.Como nota positiva, la experiencia de Benidorm sirvió para afrontar los imprevistos meteorológicos con cierta solvencia. Y, además, ganó España.