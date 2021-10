Mourinho: "La venta de 'Ibra' fue el negocio ideal"

El técnico portugués del Inter de Milán, José Mourinho, que se verá las caras este miércoles en Liga de Campeones ante el Barcelona, ha asegurado que la venta del sueco Zlatan Ibrahimovic al club español ha sido un "negocio ideal" que ha dejado contentos a todos



Mourinho celebra el 'cambio' entre 'Ibra' y el camerunés, pues gracias al dinero recibido ha podido fichar a Sneijder, Lucio, Thiago Motta y Milito. "Hemos perdido a un gran jugador y hemos encontrado otro. Hemos construido un equipo importante, con más futuro y con distintas características. Samuel se ha adaptado a la nueva filosofía que deseábamos para el equipo".



El técnico interista cree que "la venta de Ibrahimovic ha sido el negocio ideal, del que todos salen contentos, los jugadores, entrenadores, aficionados. A 'Ibra' le deseo cosas buenas: espero que marque muchos goles y gane todos los títulos posibles, aunque para el miércoles no puedo desearle nada positivo. Lo mismo harán los aficionados del Barcelona con Eto'o".



A pesar de todo, el técnico interista insiste en que "el partido es contra el Barcelona y no contra Ibrahimovic. Es un partido que todos esperamos y el tipo de encuentro que todos quisiéramos jugar. Me siento responsable de que el Inter cause una buena impresión".



Mourinho, quien ya ha podido disfrutar del olfato goleador de Eto'o, ha defendido a su nuevo pupilo y ha asegurado que jugará con la intensidad de siempre y sin rencor. "Eto'o no es un muchachito, no tiene nada que demostrar al Barça y no tiene un particular resentimiento contra el equipo, pues tiene al club en el corazón. Jugará por lo tanto un partido normal, importante, pero con el estímulo de siempre".



Del Barcelona destaca el hecho de ser un equipo compacto y con el mismo bloque que le llevó a ganar la Champions el año pasado. "El Barcelona es un equipo que ha jugado mucho tiempo junto, con la adición de sólo dos nuevos jugadores. Nosotros empezamos el juego con cinco jugadores recién llegados, y somos un equipo en construcción. Ésta es una realidad, pero no quiero pensar que sean favoritos. El del miércoles es sólo un partido, se inicia con un empate que trataremos de convertirlo en una victoria. No es de estar dentro o fuera, y sí una carrera de un grupo de seis partidos. El jueves, ni el Barça ni el Inter se encontrarán fuera de la Champions", señaló.



¿Es Messi el mejor del mundo?



Polémico como siempre, preguntado sobre si Messi era el mejor futbolista del mundo, el portugués ha dicho que el argentino es "un gran jugador" y "en evolución", pero ha afirmado que no es a él a quien toca decir si es el mejor del mundo. "Yo no voto en estas clasificaciones porque si no siempre elegiría a mis hombres".



Mourinho también ha respondido a las declaraciones del seleccionador de Inglaterra, el italiano Fabio Capello, quien aseguró que el Inter debía ganar la Champions. "En esta Champions hay muchos equipos con una estructura hecha, como Barça, Chelsea, Manchester United o Arsenal, y puede que el Inter tenga un gran equipo pero que se está construyendo, como el del Madrid o el Bayern. El año pasado los italianos no lo hicieron bien, no creo que este año sea igual. Pero quien dice que el Inter "debe" ganar no entiende nada del Calcio", sentenció.



Por último, Mourinho ha sorprendido al dar la alineación para el partido del miércoles, el estreno de su equipo en Liga de Campeones, confirmando que estarán de inicio Julio Cesar; Maicon, Samuel, Lucio y Chivu; Stankovic o Muntari, Zanetti, Sneijder y Motta; Milito y Eto'o.