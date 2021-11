Samuel Sánchez ve "muy bien a Ivan Basso"

Samuel Sánchez, campeón olímpico en ruta, señaló en la segunda jornada de descanso de la Vuelta que dentro del grupo de favoritos ve "muy bien a Ivan Basso" y anuncia respecto a sus propias posibilidades que pretende "estar en la pelea y luchar por mejorar la clasificación".



"De los candidatos al podio veo muy bien a Ivan Basso, está muy centrado en carrera. Alejandro Valverde esta en su línea, tiene un equipo poderoso que le acompaña en cada momento, nunca se queda solo. Evans es un candidato firme. Y Gesink ha llegado en un buen momento, así que no se puede descartar a nadie", señaló Samuel, sexto en la general a 1:03 de Alejandro Valverde.



A pesar del minuto que lleva de retraso, el líder del Euskaltel ve margen de mejora y considera que aún queda mucho terreno hasta Madrid. "Quiero estar en la pelea y luchar por mejorar la clasificación. Etapas quedan para ello, habrá que ver como discurren y aprovechar las oportunidades que surjan o que provoquemos, siempre que haya fuerzas", comentó Samuel en Roquetas de Mar, donde descansó el equipo vasco.



'Samu' observa que queda mucha Vuelta, "una París-Niza", dice, y la moral en vísperas de la montaña andaluza es alta, sobre todo cuando comprueba que ha superado casi por completo las molestias de las heridas que sufrió tras caerse en la etapa de Aitana. "Ayer ya me encontré bien de las molestias y hoy me siento mucho mejor, parezco otro. Cuando estás bien no te das cuentas de tu estado, pero cuando estas mal y vas apreciando la mejoría, la sensación de alivio es importante", dijo.



Samuel recordó el día del accidente. "El día de la caída no me asusté, estás tan metido en carrera que sólo piensas en seguir sufriendo hasta meta. Pero al día siguiente sí que tuve muchos dolores, sobre todo en costillas y muslo. El día del Xorret de Catí fue muy delicado para nosotros. Quiero pensar que en esas rampas tan duras pasé tan mal rato porque tenía el cuerpo resentido de los golpes, no estuve a mi nivel. De todas maneras, recordando la caída, pudo haber sido bastante peor", concluyó.



Basso: "Llegan unas etapas infernales y estoy preparado para la batalla"



El italiano Ivan Basso, uno de los grandes favoritos de la Vuelta, clasificado quinto a 53 segundos del maillot oro, señaló que esta desventaja respecto a Alejandro Valverde "no es insuperable" y que se siente "confiado y preparado para la batalla" en las tres próximas etapas andaluzas con final en alto.



"El retraso de 53 segundos respecto a Valverde no es insuperable, como el que llevo respecto a Evans y Gesink. Las tres etapas del fin de semana son infernales y ofrecen terreno para endurecer la carrera como a mí me gusta. Las diferencias las harán los que más resistan", comentó el líder del Liquigas.



Según Basso, ganador del Giro 2006, "a partir de ahora cada día puede ser una sorpresa y hay que afrontar las etapas con combatividad". "Desde el principio he hablado de calma y paciencia porque una gran vuelta sólo se gana si llegas al primer escalón del podio. Puede haber un día malo, pero me siento preparado para dar batalla en carrera hasta el final y luchar por lo máximo", dijo.



Basso habló de sus buenas sensaciones en el plano personal y en el colectivo, ya que se siente arropado por sus compañeros del Liquigas, que serán fundamentales en los puertos andaluces. "Personalmente estoy contento con mi rendimiento, ya que el lunes respondí bien a los ataques de Valverde y el domingo ataqué para ver la respuesta de mis rivales. De momento, me conformo con eso, está bien así. Lamento los segundos que perdí en la contrarreloj de Valencia, pero tampoco es un drama. Otras de las buenas sensaciones que tengo en mi entorno es que veo que mis compañeros de equipo están cada vez mejor y serán importantes para los puertos, donde trataremos de poner en apuros e nuestros rivales", comentó.



El balance de la Vuelta hasta el paso del ecuador ha sido positivo, comenta el ciclista italiano. "Hasta ahora ha sido una Vuelta muy exigente en la que no se permiten distracciones. Empecé la carrera en muy buenas condiciones físicas y ahora, después de 11 etapas, he confirmado esa impresión, pero en el primer examen de Aitana y Xorret del Catí ha demostrado que los rivales y pretendientes del jersey oro también están en una gran forma", concluyó Basso.