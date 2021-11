Bozic gana al sprint y Greipel sigue líder

El corredor de Vancansoleil Borut Bozic se ha impuesto al sprint en la sexta etapa de la Vuelta ciclista a España , de 176 kilómetros y con salida y meta en Xativa. El ciclista esloveno entró en línea de meta por delante del estadounidense Tyler Farrar (Garmin) y del italiano Daniele Bennati (Liquigas). El alemán del Columbia André Greipel conserva el maillot amarillo. [Así hemos vivido la sexta etapa] Bozic, que avisó en la tercera etapa holandesa de Venlo con un segundo puesto, acertó en esta ocasión y en unaganó la partida a Farrar y a Bennati, todos con el tiempo de 4h.40.51. Greipel, mal colocado en esta ocasión, entró décimo y no pudo seguir con el festival del Columbia.Con el mismo tiempo del ganador, entraron los principales favoritos, prácticamente de la mano Valverde, Ivan Basso y Samuel Sánchez. Sin embargo, algunos se volvieron a dejar "algunos segundillos", como dijo el murciano, caso de Ezequiel Mosquera, y cómo no, los hermanosabonados a los despistes en las llegadas. Poco a poco. Harán la contrarreloj de Valencia a cerca de un minuto de sus rivales directos.Al menos, Greipel retuvo el maillot amarillo, por última día ante la llegada de la contrarreloj de Valencia, con el belga Tom Boonen, que sigue sin mojar, a 6 segundos y Bennati tercero a 9.Un día de calor, que terminó con una media de velocidad de 37 kilómetros/hora en la. "La Vuelta empieza ahora y se sacarán las primeras conclusiones en los altos de Aitana y Xorret de Catí", coincidían los favoritos.Con, alias el "Malagueta" en el pelotón, ese antiguo pescador de pulpos que pulió sus piernas de ciclista a partir de los 19 años en una barca de pedales, la tranquilidad no existe en ninguna etapa. Aún con el termómetro echando fuego en Xátiva, el pueblo de "Els socarrats", en recuerdo de un histórico incendio que duró 8 días y el perfil ondulado, este muchacho se inscribe siempre en la excursión del día.Le faltó tiempo al corredor del Andalucía para espabilar al personal. Todo un profesional de las fugas, con récord en 2008 con más de 1000 kilómetros escapado,a su rebufo. Se arrimaron Aitor Pérez (Contentpolis), Bingen Fernández (Cofidis) y Matheus Pronk (Vacansoleil).En el kilómetro 32, alcanzaron la máxima diferencia: 6.12 minutos. Sin problemas para el pelotón. Tan solo, para que no se les fuera de las manos una nueva victoria al frente. Como 'sólo' llevan 77 en la temporada... Así que la escapada se estabilizó en torno a los 4 minutos.Malagueta salió a pescar algo, no sólo una estéril paliza. Puntuó en cabeza en todos los puertos de la jornada, los Altos de la Muela, Millares y Beniganim, todos de tercera, por lo que. Subió al podio a ponerse la prenda del mejor escalador. Un premio al esfuerzo. Y muy merecido.La fuga pasó a la historia a 16 kilómetros de meta. Nacía otra etapa, con un tramo "pestoso" que aprovecharon para sorprender a los Columbia de Greipel el campeón del mundo. Abrieron hueco y se les unió David de la Fuente (Fuji) y Philippe Gilbert (Lotto), el clasicómano que también lo intentó camino de Vinarós. Maniobra sin éxito, como el despegue efímero del francés David MoncoutiéLa máquina del Columbia tomó cartas en el asunto, pero enseguida se comprobó que. El maillot oro no relucía en cabeza, por lo tanto hubo margen para el descontrol. Una recta interminable, en la que apareció de manera portentosa un esloveno de 29 años, profesional desde 2004, que dio una lección de fuerza bruta. Encontró el sueño que perseguía. Era su quinta victoria de la temporada."Vengo de un país pequeño, como Eslovenia, Tenemos buenos ciclistas pero es difícil abrirse hueco en el pelotón", dijo Bozic, que ya no será un anónimo. Ya tiene una etapa en una de las grandes. En Xátiva cantó la victoria "Al vent", como el vecino ilustre ilustre de la localidad conocido como Raimon.