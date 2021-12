Bozic: "La clave ha sido sorprender desde lejos"

El esloveno Borut Bozic (Vacansoleil), ganador de la sexta etapa, se ha mostrado muy satisfecho por haber podido batir en un sprint a algunos de los mejores velocistas del mundo presentes en la Vuelta, señalando que la clave fue sorprender desde lejos, "cuando faltaban 250 metros".



"Es un sueño y estoy satisfecho por mi triunfo en una llegada en la que estaba muy bien colocado a rueda de Farrar, Bennati o Boonen. A 250 metros he decidido arrancar y he conseguido sorprenderlos", dijo.



Bozic reconoció que para un ciclista esloveno no es fácil hacerse un hueco en el pelotón internacional porque procede de "un país pequeño en el que hay buenos corredores y algún buen equipo". "Pero no hay grandes formaciones y eso nos hace tener que luchar mucho y conseguir buenos resultados para que se fijen en nosotros", dijo.



Valverde:"En la contrarreloj no habrá diferencias"



Este sábado se disputa en Valencia la séptima etapa, una contrarreloj de 30 kilómetros. Alejandro Valverde, líder del Caisse D'Epargne, no cree que en ella se establezcan diferencias entre los favoritos de la general, si acaso, precisó "con Cadel Evans".



Valverde, en cambio, señaló que las posteriores etapas de montaña en Aitana y Xorret de Catí "empezarán a poner a cada uno en su sitio".



"La contrarreloj son 30 kilómetros y no creo que haya muchas diferencias entre los favoritos, serán algunos segundos arriba o abajo. Tal vez con Cadel Evans haya un poco más de diferencia, probablemente a su favor porque él es un especialista. Con Basso y Samuel habrá más igualdad", comentó Valverde.



Valverde, que irá a reconocer el recorrido de la cronometrada, que tendrá unos kilómetros por el escenario del circuito de Fórmula 1, no se mostró preocupado por la primera cita importante de la Vuelta, el primer duelo entre los favoritos al podio de Madrid.



"La contrarreloj no me preocupa demasiado con toda la montaña que hay. En los próximos días sobre todo en la etapa de Aitana se van a poder sacar las primeras conclusiones".



Sobre la etapa con final en Xátiva comentó: "Ha sido un día durísimo, de mucho calor, la carretera parecía un horno. Hemos picado algunos segundillos, así que contentos".



Samuel Sánchez apuesta por Cancellara



Por su parte, el español Samuel Sánchez, campeón olímpico en ruta y líder del Euskaltel Euskadi, restó importancia al hecho de que Alejandro Valverde e Ivan Basso sean señalados como los grandes favoritos de la Vuelta, hecho que le favorece al considerar que así le quitan presión, en la víspera de la contrarreloj de Valencia.



"Me parece muy bien que se presente a Basso y Valverde como favoritos porque para mí supone menos presión, pero lo que he entrenado para preparar la Vuelta sólo lo sé yo", dijo Samuel Sánchez.



El corredor asturiano admitió que el único favorito para la victoria en la cronometrada de Valencia es el campeón olímpico de la especialidad, el suizo Fabian Cancellara. "En la contrarreloj, estando Cancellara, la pelea será por saber quien será segundo. Espero estar en los tiempos de los grandes favoritos, aunque no creo que hay grandes diferencias", señaló.



Preguntado sobre la posibilidad de que salga algún "tapado", Samuel Sánchez no apostó por grandes sorpresas. "¿El tapado?. No sé quien puede ser, lo cierto es que aquí están todos destapados, como las chicas de Interviú", dijo.



"Samu" tratará de volver al podio el próximo día 20 en Madrid, experiencia que ya vivió en 2007, cuando escaló hasta el tercer escalón."Después de ser tercero en 2007 lo bueno como mínimo sería volver a estar en el cajón, pero la carretera a veces no se pone a tu favor y cualquier situación te puede colocar en un lugar que no esperas", concluyó.