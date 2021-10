Rossi: "Finalizaré mi carrera deportiva en Yamaha"

El actual líder del Mundial, Valentino Rossi, ha concedido a RNE una entrevista exclusiva en la que ha expresado su deseo de finalizar su carrera deportiva en Yamaha. Respecto a la posibilidad de fichar por Ducati antes de retirarse, como sería el deseo de muchos aficionados sobre todo italianos, el piloto de Tavullia ha afirmado que "sería bonito y muy interesante. Podría pilotar rápido una Ducati, pero estoy muy a gusto en Yamaha y creo que finalizaré mi carrera con la M1".

Rossi también se ha referido a la renovación de su compañero de equipo, Jorge Lorenzo: "Creo que ha tomado la decisión correcta porque en este momento la Yamaha es la moto más fuerte. El año que viene tendremos otra batalla durísima, en la que será muy difícil ganarle. Pero antes de pensar en 2010 hay que pensar en las últimas carreras de 2009".

Valentino Rossi no ha ahorrado palabras de elogio para Lorenzo. Entre los aspectos positivos de tenerle como compañero, el italiano destaca que "Jorge me aporta una gran motivación porque es un piloto muy fuerte, joven y rápido; y me ayuda a dar el máximo".

Rossi también encuentra explicación al hecho de que el mallorquín se haya caído en tres carreras este año: "Es un piloto que va siempre muy rápido, que le da al gas a tope, pero que de vez en cuando aún comete errores. Es joven, por eso es normal que necesite tiempo para aprender".

También ha comparado a Pedrosa y a Lorenzo. "Pedrosa es muy fuerte, pero en este momento Lorenzo está más en forma y tiene más posibilidades de vencer. Dani tendrá que trabajar duro para ganarle".

No quiere confiarse

A falta de seis carreras para que finalice la temporada, Rossi no confía en la cómoda ventaja que tiene sobre Lorenzo, y prefiere no caer en el exceso de confianza: "Cincuenta puntos son muchos,. Debemos estar concentrados, porque va a ser difícil. Sobre todo porque Jorge y yo llevamos la misma moto y todos los domingos es una batalla para tratar de llegar delante".Finalmente, entre otras curiosidades, el piloto italiano ha descrito cómo es su relación con las motos. "Yo siempre he querido mucho a mis motos, y he tenido con ellas una relación más allá de lo normal., e invita a acariciarla como a una chica guapa", ha afirmado.