Contador:"La opción Caisse D'Epargne es muy atractiva, pero hay más"

Alberto Contador sigue de un lado para otro después de su segunda conquista de París. Sin apenas tiempo para el descanso por los reiterados homenajes, la próxima gran etapa que debe afrontar el único español ganador de Tour, Giro y Vuelta será elegir equipo, una vez que tiene claro que desea abandonar el Astana.



Tiene varias alternativas sobre la mesa, una de ellas la del Caisse D'Epargne, "una opción deportivamente interesante", declara en una entrevista con la Agencia EFE. Los próximos días pueden ser claves para un ciclista que no quiere hablar de marcar una época y que señala al luxemburgués Andy Schleck como su futuro enemigo.



Con el reciente recuerdo de "un Tour difícil", en el que mantuvo un pulso psicológico con su compañero y rival Lance Armstrong, de quien se despidió con un protocolario apretón de manos en el podio de París, las ofertas llueven para contratar al bicampeón de la grande "boucle", quien vería con bueno ojos volver a un equipo español, sin descartar un proyecto propio.



Pregunta: Después del Tour, una de las decisiones que tiene claras es que quiere cambiar de equipo, ¿no es así?

Respuesta: Si. La idea es rescindir el contrato y cambiar de equipo. Es una decisión que he pensado mucho. A día de hoy lo más adecuado es cambiar de equipo. Quiero garantías para afrontar en las mejores condiciones el Tour de Francia. Tengo diferentes posibilidades, pero no me quiero precipitar, puede ser un equipo hecho o un proyecto nuevo. Si continuo en el Astana es porque no he podido rescindir el contrato.



P: Por ofertas no será...

R: Tengo varias posibilidades, algunas de ellas atractivas, y las estoy analizando todas con tranquilidad. Las ofertas pueden ser abundantes, pero en firme tampoco hay tantas.



P: El Caisse d'Epargne suspira por su fichaje y su director (Eusebio Unzue) lo ha reconocido. Al parecer este equipo tiene que garantizar la continuidad del patrocinador y elevar el presupuesto. ¿Que le parece la opción?

R: La opción me parece muy buena;de las que hay, es de las más atractivas, pero habría que hablar y cumplir las condiciones para llegar a un acuerdo conmigo. A día de hoy es difícil, pero como opción es de las más atractivas.



P: ¿Le haría ilusión pertenecer a un equipo con la historia del navarro?

R: ¿A quién no le haría ilusión correr en un equipo con esa historia?. Además, con Eusebio Unzue de director, que tiene mucha experiencia. Se trata de un equipo que conoce la mentalidad de trabajar para un líder y la oferta desde un punto de vista deportivo es interesantísima, por eso la valoro.



P: Usted mantiene una buena relación con Fernando Alonso, a quien le gusta el ciclismo. ¿Hay algo en firme del proyecto de un equipo ciclista impulsado por Alonso?

R: Me llevo muy bien con Fernando y puede haber una posibilidad de llegar a un acuerdo, pero a medida que pasa el tiempo es complicado. Hay alguna posibilidad de hacer nuestro propio equipo. Si sale el proyecto me gustaría que estuviera él. Ahora mismo las posibilidades de estar en un equipo español o extranjero están al cincuenta por ciento.



P: Con independencia del equipo en el que milite su objetivo número uno siempre será el Tour de Francia. ¿No piensa en otras carreras?

R: Dependerá de las motivaciones que vaya teniendo cada año, pero está claro que el principal objetivo será el Tour de Francia, pero puede ser compatible con otras carreras como el Tour o la Vuelta.



P: Por ejemplo, este año la Vuelta, con cinco finales en alto, no entra en sus planes.

R: Este año se adapta a mis condiciones, pero prefiero descansar. Hablé con sus organizadores y ya sabían que este año no iría. Cuando encaje en mis planes iré. Incluso es la mejor forma de preparar el Mundial y llegar en las mismas condiciones. Lo entienden perfectamente.



P: Recordando lo que sucedió en el Tour de Francia, ¿tuvo la sensación de que hubo presión en el equipo para que ganara Armstrong?

R: Bueno, creo que en el equipo también tenían ganas de que ganara yo, pero a nivel de marketing o de futuro para el nuevo equipo que han hecho tal vez les interesaba más que ganara Lance Armstrong, pero no le quiero dar más importancia.



P: ¿Habló en algún momento con Armstrong de la situación creada?

R: Era complicado porque a nivel mediático salieron cosas que eran verdad y otras que no lo eran, se creó una situación tensa difícil de cortar.



P: ¿Ayuda en algo al ciclismo que Armstrong estuviera en el podio de París?

R: Yo creo que sí ayuda y es bueno para el ciclismo. La foto del podio tuvo muchísima repercusión. Hay que reconocer que a nivel mediático Armstrong está por delante de todos los ciclistas y de muchos deportistas a nivel mundial.



P: ¿Cómo se despidieron Armstrong y usted del Tour de Francia?

R: Dándonos la mano en el podio, nada más.



P: ¿Y que relación hubo con el resto de compañeros del equipo?

R: Con el resto de corredores estaba bien, pero si ven que hay tensión entre dos compañeros se nota en el ambiente, se pierde fluidez. ¿El director?: comía con los auxiliares.



P: ¿Sufrió en el Tour la mayor presión que recuerda en una competición?

R: Cualquier carrera tiene mucha presión. En la única que no hubo presión fue en el Giro de Italia (de 2008). En la Vuelta, por ejemplo, tuve una enorme presión. Desde enero, cuando se supo que no iba a correr el Tour, ya se me daba como vencedor de la Vuelta, y eso es complicado de llevar. En el Tour hay más presión, pero soy más experimentado y lo llevo mejor. En la más mínima carrera hay presión, te dan ganador, pero a veces los demás también se preparan como yo para ganar.



P: ¿Qué le enseñó el pasado Tour en lo personal?

R: El Tour me enseñó la cantidad de presión que soy capaz de aguantar. Fue un Tour difícil, con muchas situaciones complicadas de solventar. También me enseñó que si llego en buenas condiciones y las piernas me responden puedo estar delante, con los mejores.



P: Dos semanas después del final del Tour, se conoció la noticia del positivo de Mikel Astarloza. ¿Que sintió al enterarse de la noticia?

R: Fue una sorpresa grandísima para mí. Me cogió fuera de España. Le vi firme en la en la rueda de prensa que dio y dijo que no había cometido ningún tipo de error, por lo tanto habrá que darle un mínimo de credibilidad y esperar el contraanálisis.



P: ¿Qué corredor le puede hacer frente a corto plazo?

R: Yo creo que Andy Schleck va a ser un corredor que me va a dar guerra. Es joven, con buena mentalidad y me lo pondrá muy difícil.



P: ¿Qué le parece que se hable ya de la era Contador?

R: Los resultados de ahora me meten en la historia, pero marcar una época lo veremos año a año. Tengo posibilidades de hacer un buen palmarés pero eso ahora no me preocupa.



P: ¿Tiene pensado acudir al Mundial?

R: Tal vez me interese más ir al Mundial cuando vaya a la Vuelta a España para llegar así en las mejores condiciones. Se trata de una carrera que para un sólo día exige mucho entrenamiento. y si voy quiero ir con garantías. Este año, lo veo muy complicado.



P: ¿Y le hacen tilín las clásicas?

R: De momento las he dejado un poco de lado, pero no descarto adecuar alguna vez el calendario para disputar las tres clásicas que me pueden ir mejor, que son la Amstel, Lieja y Flecha Valona.



P: ¿Tiene pensado entrar en la red social de Twitter, como lo ha hecho Armstrong?

R: A nivel mediático es una cosa bastante interesante, como otras cosas que salen en internet.



P: ¿Le ha dado tiempo a descansar?

R: Llevo todo el mes de un lado para otro, entre celebraciones, criteriums, premios, cenas, reuniones de trabajo con los patrocinadores. Apenas he tenido tiempo para descansar.