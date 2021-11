Contador rechaza la oferta del Astaná

El ganador del Tour de Francia Alberto Contador ha rechazado la ampliación de contrato que el Astaná propuso al español, según ha indicado este viernes su hermano y agente.El ciclista rechazó una oferta multimillonaria del equipo kazako para ampliar su contrato cuatro años suplementarios a razón de, así lo ha confirmado Fran Contador al diario francés L'Equipe La prioridad del ciclista es abandonar la entidad en la que ha militado las dos últimas temporadas y fichar por un equipo que le sitúe como jefe de filas de cara al próximo Tour de Francia, y el dinero no parece que vaya a ser un factor determinante.. Ha pasado por una temporada dura psicológicamente y lo que buscamos ahora es mirar por su futuro".El ciclista madrileño, a pesar de proclamarse campeón del Tour de Francia, ha atravesado una difícil temporada con el Astaná, donde ha sentido que el equipo cuestionaba su liderazgo en favor de Lance Armstrong. Antes de que finalizase la ronda francesa, el estadounidense anunció su marcha a un nuevo conjunto (RadioShack)) impulsado por él y el director belga Johan Bruyneel.El equipo se ha activado para tratar de mantener al ciclista en sus filas, puesto que con la salida del director, Johan Bruyneel, y de Lance Armstrong, que se lleva a varios compañeros a su nuevo equipo, podría desaparecer si también pierde a Contador.Pero al clan Contador no le han convencido las garantías deportivas aportadas por los kazakos: "No tenemos nada contra el equipo kazajo, pero lo que necesitamos ahora es pensar seriamente sobre el futuro de Alberto. Las cosas están muy complicadas para nosotros en estas condiciones. Hay quepara el año de contrato que le resta".