Alonso no correrá en Valencia por una sanción a Renault

El español Fernando Alonso no estará presente en el Gran Premio de Europa, que se celebrará en Valencia del 21 al 23 de agosto, alpor los comisarios de la FIA en el Gran Premio de Hungría.Los comisarios han emitido un comunicado dos horas y media después de finalizar la prueba en el que los comisarios entienden que el equipo francés, al permitir que el coche de Alonso saliera a pista pese a saber que una rueda no estaba bien fijada Esta sanción es extensible al brasileño, ya que, por lo que sobre la pista de circuito urbano de Valencia no habrá un monoplaza de Renault.En su argumentación, los comisarios también acusan a Renault de no avisar apropiadamente a Alonso y de no tomar una decisión apropiada a lo que ocurría en ese momento, incluso cuando el equipo contactó con el piloto a través de la radio cuando Alonso creía que tenía un pinchazo.Para la FIA, como consecuencia de estas irregularidades, una parte pesada del coche se desprendió en la curva cinco y, posteriormente, en la curva nueve, lo hizo la propia rueda, lo que da lugar a la infracción de los artículos 23.1.i y del 3.2 del reglamento deportivo de la Fórmula Uno de 2009.Por todo ello, los comisarios del Gran Premio de Hungría sancionan al equipo Renault con la prohibición de participar en la siguiente cita del certamen, el Gran Premio de Europa.Tras tener conocimiento de este castigo, la escudería Renault ha presentado un recurso de apelación ante la FIA con el objetivo de poder estar en la carrera de valencia, undécima prueba del campeonato del mundo de Fórmula Uno.