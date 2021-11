Alguersuari: "No hemos cometido ningún error"

El español Jaime Alguersuari (Toro Rosso) aseguró hoy, a la conclusión del Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, que toda esta experiencia ha transcurrido "muy rápido" y que se dará cuenta de lo acontecido cuando pare dentro de dos semanas y tenga vacaciones, aunque destacó que no ha cometido "ningún error".



Alguersuari, que acabó decimoquinto la carrera, hizo historia al ser el más joven debutante de la historia de la F-1, con 19 años, cuatro meses y tres días, lo que le permite superar a Mike Thackwell, que en 1980 debutó en el Gran Premio de Canadá con 19 años, 5 meses y 29 días.



Se ha convertido también en el décimo español que participa en la máxima competición del automovilismo mundial, siguiendo los pasos de Fernando Alonso, que debutó en el 'gran circo' del motor con 19 años y 219 días en el Gran Premio de Australia en 2001.



"Hemos acabado la carrera, que era lo que queríamos. Ha sido todo muy rápido desde la semana pasada que me dijeron que iba a conducir y creo que me daré cuenta de donde estoy dentro de un par de semanas, cuando pare y tenga unos días de vacaciones", dijo.



Para el barcelonés, el objetivo principal y su única preocupación era completar las 70 vueltas que tenía que dar a Hungaroring y aseguró que en ningún momento pensó en hacer una carrera contra el brasileño Nelson Piquet, compañero de Fernando Alonso en Renault.



"No estoy a la altura de nadie"



"No estoy todavía a esa altura, ni a la de nadie. No tengo experiencia y por tanto juego con desventaja", dijo el catalán, quien destacó la dificultad que tuvieron para él las seis últimas vueltas, aunque más en el aspecto "psicológico que en el físico".



Aunque en el fin de semana en Hungaroring ha conseguido "un mejor 'feeling' con el coche" tras llegar a Hungría sin kilómetros acumulados, entre los detalles que debe mejorar destacó el conocer mejor el comportamiento de los neumáticos y el funcionamiento del monoplaza según las cargas de gasolina que lleve.



"Estoy al 40 ó 50 por ciento del conocimiento del coche. Me queda mucho todavía, hay que esperar y hacer muchos más kilómetros", dijo el joven catalán.



Para Alguersuari, el hecho de haber acabado delante de su compañero, Sebastian Buemi (16), es "anecdótico", puesto que reconoció que el suizo fue más rápido que él pero que cometió un error que condenó su carrera.



Asimismo, destacó la diferencia que hay entre la salida en Fórmula Uno y otras categorías. "Además. veía muy poco el semáforo porque salía el último. Creo que me podría haber beneficiado de alguna situación en la salida, pero no he querido arriesgar. Ellos -el resto de pilotos- hacían una carrera y yo hacía un entrenamiento más", concluyó.