Nogueira abandona por lesión en 25 km.

El nadador, única representación española en la prueba, no pudo tomar la salida

El nadador español Diego Nogueira no ha podido tomar la salida en la prueba larga de Aguas Abiertas, los 25 kilometros, que ha dado comienzo este sábado a las 9 horas, ya que se encontraba aquejado de una tendinitis en el hombro izquierdo, según ha confirmado el delegado del equipo español, Francisco Chaves.



Chaves ha afirmado que "ya vino a Italia algo tocado tras participar en la Copa de Europa. Pudo nadar bien los 5 kilómetros y, tras la prueba, el fisio le recuperó. Sin embargo, en los 10 kilómetros sufrió enormemente y no ha habido forma humana de poder tenerlo en forma para los 25. No se trata de ninguna rotura de fibras, es la clásica tendinitis que suelen sufrir muchos especialistas".



Diego había participado en la prueba de 5 kilómetros, en la que terminó 17º y en la de 10 kilómetros, en la que acabó octavo.





Marga y Esther toman la salida en la carrera de 25 kilómetros femenino



Las nadadoras Margarita Domínguez y Esther Núñez sí han salido en la prueba femenina de 25 kilómetros que ha empezado también esta mañana a las 9:10h.



La hora prevista aproximada para la finalización de la carrera son las 15 horas, porque esta prueba, la más exigente del Mundial de Natación de Roma, dura más de seis horas en el caso de las féminas.