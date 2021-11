El piloto español Fernando Alonso (Renault) node entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, que se celebra este domingo en el circuito de Hungaroring, y firmó unpuesto en una jornada en la que el británico Lewis Hamilton (McLaren) fue el más rápido, mientras que el debutante Jaime Alguersuari (Toro Rosso) volvió a ser el último [Clasificación y Tiempos] Alonso no pudo mejorar en esta segunda tanda de entrenamientos el noveno puesto logrado a primera hora y con un tiempo de 1:22.793 se tuvo que conformar con la duodécima plaza, mientras que el otro español en el circuito Jaimesobre el circuito húngaro donde debuta a los mandos de un monoplaza de Fórmula 1.Una cita, la de Hungaroring donde los McLaren-Mercedes se perfilan, tras las primeras sesiones , como los favoritos a luchar por el triunfo. Si Heikki Kovalainen era el mejor en los primeros, en la segunda fue su compañero de equipo, el británicotras montar un nuevo juego de neumáticos súper blandos en los últimos instantes de la sesion, seguido del finlandés.Por su parte, el líder del mundial(Brawn) no tuvo una buena jornada, después de firmar un décimo y un decimotercer puesto. En una jornada en la que Jarno Trulli se ha perdido un tercio de la sesión tras sufrir un problema eléctrico en su Toyota, pero el italiano supo recuperarse a tiempo para lograr el octavo mejor crono, dos posiciones por delante de su compañero Timo Glock.Ferrari sigue sin brillar en este Mundial. Kimi Raikkonen se conformó con la undécima posición, mientras que el brasileño Felipe Massa tuvo serios problemas de equilibrio y de frenos en su F60, que le llevaron a una más que discreta decimoctava plaza.Alonsocon el R29 en el asfalto de Nurburgring y aseguró que tenía buenas sensaciones con el monoplaza, si bien dijo que "hay que ser cautos" en cuanto a subir al podio en el Gran Premio de Hungría, que se disputa el domingo."Siempre es difícil hacer una lectura de los tiempos de los viernes. El coche ha ido bien, sin grandes problemas, ni complicaciones a la hora de conducirlo, pero es cierto que siempre tienes las dudas de saber cuanta gasolina llevaban los demás y qué rápido eres realmente, pero sigo tranquilo. Ojalá mañana haga una buena crono", dijo Alonso.El asturiano cree que se ha confirmado el "paso adelante" dado en Alemania, pero su cautela viene dada por las mejoras que también introducen los rivales, "ya que nadie se queda de brazos cruzados", aseveró. "Tengo buenas sensaciones con respecto a tres carreras atrás. En Alemania fue bien y tengo la misma sensación, pero, Brawn volverá por sus fueros, Red Bull ya tenía una gran diferencia con todos y por tanto es difícil meterse entre esos seis. Luego, también están Toyota, Ferrari...", añadió.También reconoció que tienen la"6 o 7 grados con algunas nubes", lo que puede afectar al rendimiento de los neumáticos, "que son muy delicados dependiendo de la temperatura del asfalto", indicó."Si varían las condiciones del tiempo, algunas de las pruebas de hoy pueden cambiar, pero será igual para todos y si hace menos calor será mejor a la hora de conducir", añadió de este asunto, Para Alonso es "para la parrilla de su monoplaza, ya que "hoy estaba en el puesto quince, otras veces cuarto, y al final en el doce, por tanto hay una mezcla de sensaciones y de esperanzas para mañana pero no tengo ningún pronóstico en la cabeza".Sin embargo, el objetivo fijado por el doble campeón del mundo de Fórmula, es ir ", que es el momento fundamental y en la que a veces no han salido la cosas al 100 por 100", comentó. Aunque reconoció que con los neumáticos más duros el coche tenía problemas con la parte trasera y que mejoró con los compuestos blandos, Alonso dijo que no había tenido que hacer muchos cambios en el monoplaza. "De todas formas, haremos ajustes esta noche con todos lo datos que hemos acumulado y mañana a cruzar los dedos y que salga bien", apostilló.prácticamente. La tele no nos funcionaba y luego los tiempos se han vuelto locos en la pantalla en las segunda sesión. Además, yo estaba con mi ingeniero o en la pista", dijo al respecto.En ese sentido, Fernando Alonso comentó que, y me imagino que para él lo importante es dar la mayor cantidad de vueltas posibles para tener confianza con el coche, y ya está. Mañana será otro día y cuantas más vueltas ruede mejor aún", concluyó.