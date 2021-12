Todt confirma su candidatura a presidir la FIA

El francés Jean Todt ha confirmado hoy su intención de presentar su candidatura a las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), del próximo 23 de octubre.



Todt afirma en una nota que "tras conocer la decisión de Max Mosley de no continuar en el cargo y de su inequívoco apoyo a mi candidatura, he escrito a los miembros de la FIA para informarles de que me presentaré al cargo de presidente de la FIA".



"Es mi intención continuar y extender el trabajo fuera de serie realizado durante los últimos 16 años por Max Mosley, de manera incansable, para reforzar la presencia de la FIA en todos los campeonatos y el esfuerzo realizado para convertir a la entidad en la voz de los usuarios de coches, incrementando la seguridad y manteniendo unas cuentas saneadas", afirma Jean Todt



Jean Todt confirmó que su equipo lo integrarán Brian Gibbons en la presidencia de movilidad, Graham Stokker para la presidencia deportiva y Nick Craw para el cargo de presidente del senado, afirmando que confía en que "todos juntos podamos ofrecer a la FIA la oportunidad de elegir un equipo dinámico con una experiencia excepcional y un total compromiso", aseveró Todt.



En su carta al máximo organismo automovilista, Jean Todt explicó que su candidatura centrará los esfuerzos en tres apartados específicos, rentabilidad financiera en la competición, innovación y trabajo en equipo y cooperación.



El todavía presidente de la FIA, el británico Max Mosley, confirmó el miércoles que no se presentaría a la reelección en octubre y que, además, su respaldo era claro hacia el francés Jean Todt.



Mosley afirmó que Jean Todt era la persona correcta para encabezar la nueva singladura de la FIA ya que "Jean es de manera incuestionable el mayor fuera de serie del deporte del motor de su generación y de cualquier generación".