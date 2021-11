Reina: "La idea de Benítez es no vender"

Pepe Reina, guardameta del Liverpool y de la selección española de fútbol, ha afirmado sobre las posibilidades de que su compañero Xabi Alonso pueda fichar por el Real Madrid que el técnico del conjunto inglés"Yo creo que el 'mister' (Benitez) tiene las ideas muy claras y su idea en estos momentos es la de no vender. Es la de seguir con un equipo que se conoce desde hace mucho tiempo, con una base ya fundamentada y donde nos conocemos casi todo", dijo Pepe Reina a la Agencia Efe sobre un posible fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid.Pepe Reina se encuentra en la localidad madrileña de Torrelodones, donde realizó la entrega de diplomas y medallas al casi centenar de niños, de 6 a 14 años, que participan desde hace días en un campus de fútbol que lleva su nombre.o esa estructura (Liverpool)", apuntó Reina.El meta recientemente estuvo presente con la selección española en la Copa de las Confederaciones de Sudáfrica 2009, en la que España ocupó la tercera plaza, perdiendo en semifinales ante los Estados Unidos.Al serle preguntado sobre si, tras la derrota, los jugadores de la selección se han "conjurado" para sacarse la espina el próximo año, en la propia Sudáfrica, llevándose la Copa del Mundo, dijo: "Creo que no hay que hablar nada. Es la idea del equipo, el"."Un tropiezo le puede pasar a cualquiera. Lo ilógico y lo difícil era llevar 35 partidos sin perder. Eso en el fútbol se da muy poco y alguna vez nos tenía que pasar. Mejor ahora, y que en el Mundial no nos pase, y aprender de lo que se haya podido fallar", añadió.De su faceta con los niños en el campus que lleva su nombre, señaló: "Yo tuve la experiencia cuando tenía la edad de estos chicos de poder disfrutar de campeonatos, excursiones y de pasar tiempo con chavales de mis mismas inquietudes, del mismo ambiente"."Me parece ideal fomentar esa educación, deportividad y ese carácter un poco más humano de todos los chavales. Esos diez días que están aquí siempre estarán alejados de otras cosas que no les vana venir bien", añadió Pepe Reina.