El Madrid provoca el 'efecto dominó'

El regreso de un hombre comoa un club como el Real Madrid no podía pasar desapercibido. Si a eso unimos el ir y venir de jugadores en los meses que van de junio a agosto, ya tenemos los ingredientes para animar la actualidad futbolística del verano.Además, hay unos fichajes que tienen más repercusión que otros, puesto que el club que pierde a un gran futbolista necesita cubrir el hueco con un jugador que haga olvidar a los hinchas la ausencia. De esta forma cae la primera ficha delEs el caso del último 'as' en el 'póker' (quién sabe si 'repóker') de Florentino. La marcha de Karim Benzema deja vacante en el Olympique de Lyon el puesto de 'nueve' -aunque lucía el dorsal 10-. El delantero surgió de la cantera de los "Gones", pero no parece que exista una perla similar en la factoría del Olympique.El club francés busca en el mercado internacional, y quién mejor para cubrir el hueco que. También se ha especulado con la posibilidad de Trézéguet, pero el representante del delantero lo sitúa más cerca del Atlético.¿Y qué pinta aquí el club rojiblanco? No sería de extrañar que Enrique Cerezo buscara alternativas ante los, el más fuerte desde Manchester. El United tiene ahora 96 millones, los de Cristiano Ronaldo, para gastar en fichajes y el Madrid -siempre el Madrid- le acaba de cerrar la puerta de Benzema.Otro que pretendía a éste último es el Barça, aunque puede que el eterno rival le haya hecho un favor al dejarle el camino allanado para cerrar el fichaje de David Villa pese a las reticencias del Valencia.La llegada de Villa supondría unhasta que finalizara su contrato. Su presidente, Joan Laporta, ya 'raja' de él y no oculta su deseo de que acepte la oferta del Manchester City, club este último que podría ver reforzada su delantera con el argentino Carlos Tévez, descartado de su vecino el United.No hay que olvidar al Milán, uno de los clubes más laureados de Europa y que ha visto algo menos agobiadas sus arcas con losentregados por el Madrid para pagar el fichaje de Kaká.Los 'rossoneri' buscan un delantero centro para tener un compañero de garantías que escolte a Alexandre Pato, puesto que. Adebayor (Arsenal), Luis Fabiano (Sevilla) y Jan Klas Huntelaar (Real Madrid) ya suenan como futuriblesMientras, el mercado de fichajes sigue en pleno movimiento. Mañana más.