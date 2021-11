Armstrong contradice a Armstrong

Lance Armstrong no tiene claro aún si estará o no a las órdenes de Contador. O no lo tiene claro o no quiere que lo tengan claro los demás, en especial su jefe de filas en el Astana.



Es lo que se deduce de las palabras del séptuple vencedor del Tour, que a unos dice "blanco" y a otros "negro". Por la mañana, los aficionados podían encontrar estas declaraciones en el diario francés Le Parisien: "Si Bruyneel estima que hace falta un solo líder, no buscaré revolver eso. Pero todavía no me lo ha dicho. Quizá lo mejor sería esperar al resultado de la primera contrarreloj".



Sin embargo, no quiso entrar en polémicas y considerar a Contador como un rival. "Estamos en en el mismo equipo y no estaría bien decir eso".



Astana ha hecho públicos los dorsales que lucirán sus corredores, confirmando lo que ya anunciaron días atrás, puesto que otorgan a Contador el 21 y a Armstrong el 22.



Tras las declaraciones al diario francés, el estadounidense afirmó que todos deben respetarse y expresó su apoyo al español Alberto Contador.



"Todos debemos seguir al líder"



"Todos debemos entre nosotros y al director (Johan Bruyneel), dijo Armstrong, que se muestra partidario de "seguir al líder", al ser preguntado sobre el encargado de llevar los galones en el equipo. "Aquí todos tenemos que respetar las reglas, respetarnos unos a otros y al director del equipo. Para mí si el líder es Alberto Contador o Levi Leipheimer no hay problema, todos tenemos que seguir al líder", señaló Armstrong en su hotel de concentración.



El ciclista texano, a punto de cumplir 38 años, vuelve al Tour después de su séptimo triunfo en 2005 y de tres años de permanecer retirado. Su ambición ganadora y su coincidencia con Contador en el Astana de Bruyneel, el director que ha conocido todos sus triunfos, han abierto el debate sobre la capitanía en el Astana.



"Si Alberto es el más fuerte, me sacrificaré por él. Eso no me supone ningún problema. Es la tradición del ciclismo", ha dicho en repetidas ocasiones Armstrong, quien admitió que el español "es el mejor escalador del mundo" y alabó su "talento" y su juventud, aunque también precisó que "todavía es demasiado nervioso y fogoso", por lo que la estrategia "la decidirá la carrera".



El Tour, en las mejores condiciones



"Me encuentro bien, ha sido un mes rico en acontecimientos y llego a este Tour en la mejor condición que puedo alcanzar", señaló Armstrong antes de salir a entrenar con su equipo.



El texano, siete veces ganador de la 'Grande Boucle', siempre de forma consecutiva, apuntó que el Giro fue "una buena preparación". "El Tour no es la primera carrera desde mi retorno. He recuperado mis hábitos en la carretera y conozco los factores externos y la presión de los medios", aseguró.