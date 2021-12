"Florentino no habla muy bien inglés"

El presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoennes, subrayó que el francés Franck Ribéry no está en venta y subrayó que a un jugador así sólo se le deja ir en caso de urgencias económicas o en caso de que alguien esté dispuesto a hacer una operación demente.



Hoennes dijo además que hasta ahora no ha habido una oferta oficial del Real Madrid aunque sí se ha preguntado por el jugador, ante lo que él ha reaccionado cerrando cualquier posibilidad de negociación.



"Les hemos dicho que hay un juego que se llama Monopoly y que el Bayern ha comprado una calle en la que ha construído dos hoteles y que esa calle no se vende", dijo Hoennes ante la prensa.



"Hemos dejado claro que aunque el Real Madrid quiere jugar Monopoli con sus reglas nosotros jugamos el juego con las nuestras", agregó.



Hoennes negó que hubiera tenido contacto directo con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo que atribuyó a que "Florentino no habla muy bien inglés".



"Nuestra posición sigue siendo clara. Ribery no se va, al menos que alguien quiera hacer una locura. Y eso es algo que hasta ahora no ha pasado", dijo Hoennes.