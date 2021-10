Van Gaal llega al Bayern predicando la arrogancia como una virtud

El holandés Louis Van Gaal fue presentado como nuevo entrenador del Bayern de Múnich y ya en su primera conferencia de prensa aseguró que la arrogancia está entre las virtudes que lo identifican a él con su nuevo club.



"Nosotros somos nosotros", dijo Van Gaal citando, en dialecto bávaro, una de las frases típicas del jugadores del club. "Y yo soy yo. Seguro de mí mismo, arrogante, dominante, honesto, trabajador, innovador. Pero también cálido y familiar", dijo el entrenador.



Por otra parte, Van Gaal dijo que todavía no tenía claro con qué sistema iba a jugar en el Bayern y que para tomar una decisión al respecto tendrá que conocer mejor a los jugadores.



"Tengo que observar a los jugadores y ver cómo reaccionan a mi filosofía y sólo después podrá decidir con qué sistema jugamos", aseguró el holandés.



En todo caso, Van Gaal dejó claro que, al analizar a cada uno de los jugadores, no sólo tomará en cuenta lo que puedan hacer dentro del campo, sino también las relaciones que tengan con su entorno.



"Un jugador para mí no sólo es alguien que patea una pelota para que se mueva de A a B, sino una persona metida en un entorno que lo influye. Y ese entorno termina afectando también el movimiento de la pelota", dijo Van Gaal.



Presentado con sus jugadores, menos con Lucio



En el primer día de la era Van Gaal estuvo ausente el brasileño Lucio, de vacaciones tras jugar la Copa Confederaciones de su país, cuyo futuro ha sido motivo de polémica debido a rumores según los cuales el holandés no cuenta con él. Lucio, desde la distancia, ha reaccionado con indignación a esos rumores y ha manifestado su decepción de que el club no haya salido al paso de esas versiones.



Quien sí estuvo en el campo fue el francés Franck Ribery, pretendido por el Real Madrid, quien volvió a ser declarado intransferible por la directiva del club.



Además, estaban presentes los nuevos fichajes del Bayern encabezados por el internacional alemán Mario Gómez. Los otros eran Alexander Baumjohann, los croatas Ivica Olic y Danijel Pranjic, el ucraniano Anatoli Timoschtschuk, el holandés Edson Braafheid y Andreas Görlitz.



El entrenamiento fue suave y, según Van Gaal, el objetivo clave era conocer a los jugadores y que los jugadores lo conocieran a él.