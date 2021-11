El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA),y renunció a imponer por la fuerza su reforma del reglamento, para mantener la unidad y evitar que los equipos cumplieran la amenaza de crear un campeonato paralelo El hombre que ha dirigido el automovilismo desde 1993 perdió su pulso contra ocho de los principales constructores yen octubre próximo.Era la única forma de salvar la unidad de la Fórmula Uno, queLos ocho equipos, agrupados en el seno de la FOTA, se comprometieron a reducir sus presupuestos en los próximos dos años y a ayudar a las escuderías recién incorporadas al Mundial para reducir las distancias objetivas.Y retiraron su amenaza de crear un Mundial paralelo , que pesaba como una espada de Damocles sobre la FIA.Fue Mosley el encargado de anunciar a la prensa su derrotapero que fue más tranquilo de lo esperado.El acuerdo acaba con una batalla exacerbada entre la FIA y la FOTA que ha tenido en vilo a la Fórmula Uno.Desde el inicio de la reunión, en los locales de la FIA en la parisiense plaza de la Concordia,, por lo que comenzó a hacer concesiones, indicaron fuentes internas.De inicio, la renuncia a su intención de imponer, a partir del año próximo,por escudería, sin contar los gastos de patrocinio y los sueldos de los pilotos. Ese fue el principal punto esgrimido por la FOTA para lanzar la revuelta contra la FIA.Ferrari, McLaren, BMW Sauber, Renault, Toyota, Red Bull, Toro Rosso y Brawn GP estaban dispuestos a abandonar el actual Mundial y crear uno propio. Inclusopara aumentar la presión sobre Mosley.A cambio de renunciar a esos planes, las escuderías, lideradas en la reunión por el patrón de Ferrari y presidente de la FOTA, Luca Cordero di Montezemolo,En dos años, éstos deberán situarse en los niveles que tenían a principios de los años 90, precisó la FIA en un comunicado.Además, los equipos más experimentados prestarán asistencia técnica a losque integrarán el año próximo el Mundial de Fórmula Uno,De esa forma, Mosley obtiene una pequeña victoria puesto que su objetivo era abrir la Fórmula Uno y permitir que en ella se integraran nuevas formaciones independientes, ante la previsible sangría de patrocinadores que auguró la salida precipitada de Honda el pasado invierno.fue el de reiterar el papel de la organización como "rector único" del automovilismo, una función que la FOTA le había disputado con su aviso de crear un campeonato paralelo.Los constructores también se comprometieron a respetar los pactos sobre la Fórmula Uno que deben regir ese deporte hasta 2012 e, incluso, negociarán para ampliar ese plazo."Los equipos adhieren a una versión mejorada de la gestión de las disposiciones de los acuerdos de la Concordia de 1998", precisó la FIA.También los equipos se mostraron satisfechos conporque acaba con una larga batalla."Las polémicas no son buenas para la Fórmula Uno, y en particular para el público porque se trata de un deporte fantástico que", afirmó el patrón de Ferrari.Libre de obstáculos, la FIA reiteró el nombre de los trece equipos que disputarán el Mundial de 2010, entre los que están los diez actuales más Campos Meta, Manor Grand Prix y US F1.