El nuevo Chelsea de Abramovich y Ancelotti busca su propia revolución. Como cada verano, el equipo de Stamford Bridge echa sus redes a los jugadores más notables de Europa y en esta ocasión se ha fijado en una de las estrellas del Atlético de Madrid, el. El equipo Londinense de Stamford Bridge está dispuesto a pagar 45 millones de libras, unos 52 millones de euros, por el delantero argentino, según publica 'The Times' Agüero, que sólo tiene 21 años, se ha convertido en uno de los estandartes argentinos y es pretendido por los mejores clubes europeos. Después de la reciente salida de Kaká del AC Milan, para alistarse en las filas del Real Madrid, Carlos Ancelotti, actual entrenador del Chelsea, espera que el fichaje del "Kun" se haga efectivo cuanto antes para tener un gran jugador sobre el que construir su proyecto para el equipo inglés.El delantero argentino ha llamado la atención por su calidad, sus 17 goles en la presente temporada y sobre todo, por su juventud, que podría convertirle en un recambio de lujo para el marfileño Didier Drogba, de 31 años.Los representantes del joven jugador, con los que el club inglés conctactó este fin de semana, habrían un salario de 100.000 libras semanales, como requisito imprescindible del fichaje, lo que equivaldría a, según el diario británicoEn la oferta del equipo inglés se incluirían una serie de pluses y complementos asociados a resultados para cubrir los 60 millones de euros de cláusula del delantero rojiblancoPor otro lado, el delantero del Milan y de la selección brasileña Alexandre Pato ha dejado una puerta abierta a las conversaciones con Ancelotti, su técnico en el Milán. Pato, de 19 años, que ha marcado 15 goles esta temporada con el conjunto italiano, quiere dejar su futuro definido este mes, y para ello quiere reunirse antes con su ex entrenador.A pesar de las malas condiciones económicas del Liverpool, Beníted quiere vestir de rojo a dos jugadores. Los blancos del entrenador español son el lateral derecho del Portsmouth Glen Johnson y el delantero del Valencia. Además ha vuelto a dejar claro que no tiene intención de que Xabi Alonso o Mascherano abandonen el club.