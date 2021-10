Pedrosa: "Esta moto está por debajo de las demás"

Dani Pedrosa se sorprendió de la cantidad de aficionados presentes en el circuito de Jerez. El sol y el puente del primero de mayo ha llenado la ciudad gaditana de apasionados del motor.

Lo que no sorprende a Pedrosa, desgraciadamente, es la mala situación de su Honda RC212V. "Tenemos problemas de puesta a punto generalizados. Esta moto está por debajo de las demás. Y las demás Honda tampoco destacan. Carrera a carrera se irá viendo lo que necesitamos".

Una de las causas que han llevado a esta situación es la lesión de Pedrosa este invierno. Su posterior operación le impidió, por segundo año consecutivo, hacer la pretemporada o el test IRTA. "Mientras los demás estaban aquí en Jerez rodando, en el GP cero, yo estaba en cama, lesionado". Pedrosa teme que esa desventaja con respecto a sus más directos rivales aumente. " Es lo que yo les digo, pero si no están listos, no están listos", explicó el de Castellar. Por eso, pide la colaboración inmediata de Honda.

"Evidentemente, ellos no están contentos con esta posición. Pero cuando las cosas no se planean bien... el problema surge en la raíz". Pedrosa se refería sobre todo a que esta moto no se hizo para calzar los neumáticos Bridgestone. "El neumático es el que es y no se puede cambiar. Bridgestone no lo hará sólo porque a la Honda no le vaya bien".

El pupilo de Alberto Puig, cada día más recuperado de su operación en la rodilla, reconoció que no sabe cuándo llegarán piezas nuevas. De lo que sí está seguro es que "los demás van fuertes y nosotros aún no".