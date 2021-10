El Comité de Competición de la RFEF ha decidido sancionar de manera ejemplar al central madridista Kepler Laveran Lima, 'Pepe', conpor su penalti en el partido ante el Getafe, que le supuso la tarjeta rosa, sus agresiones a Casquero y Albín y los insultos al árbitro en el pasado derbi ante el Getafe Las malas noticias para el Madrid se suavizan un poco al verpor haber simulado un penalti, a juicio del colegiado Delgado Ferreiro, con lo que estará en el trascendental duelo ante el Sevilla. También se libra el lateral Marcelo, por sus burlas al 'Cata' Díaz al terminar el encuentro.En el caso del delantero argentino, el Comité entiende que "el jugador contrario provoca su caída", por lo que está admitiendo con otras palabras queen la jugada que no fue pitado. Queda sin efecto la tarjeta al argentino, que habría supuesto la quinta del ciclo y su baja para el partido del domingo ante el Sevilla.Mientras, al no existir nada en el acta arbitral sobre Marcelo, el brasileño se libra, puesto que el Comité decide no actuar de oficio en este caso.La ejemplaridad de la sanción a Pepe era de esperar, después de ladel portugués en la misma jugada: penalti y expulsión con roja directa, más agresión a dos contrarios e insultos al árbitro. Sin embargo, no se valora su salida al césped, una vez expulsado, para celebrar el triunfo de su equipo en el descuento.Cerca del minuto 90 de partido, Pepe derribó al getafense Casquero dentro del área: penalti y expulsión. En un arrebato de furia , el madridista pateó por dos veces al rival, ya en el suelo, y agredió también a su compañero Albín con un puñetazo cuando éste fue a recriminarle la acción, acciones que no pasaron inadvertidas en el acta arbitralNo contento con eso, Pepe se despidió del cuarto árbitro espetándole: "Sois todos unos hijos de p...", tal y como recogía el acta de Delgado Ferreiro. Más a la lista.Y puede estar contento el central nacionalizado portugués, de 26 años, puesto que se le ha aplicado: un partido por la tarjeta roja, un partido por los insultos y cuatro para cada una de las dos agresiones.A la hora de tomar la decisión, se ha tenido en cuenta a favor del portugués que no hubo "resultado lesivo", pero no hay ningún atenuante como, provocación, arrepentimiento espontaneo o falta de antecedentes, ya que al futbolista se le había sancionado con anterioridad incluso esta campaña.De esta forma, y salvo que Apelación decida reducirle la pena, Pepecuando su equipo se está jugando el campeonato con el Barça, pero además empezará la temporada que viene en la grada durante cuatro jornadas.Con esta sanción, el "arrepentido" Pepe tiene elde entrar en la lista de las sanciones más graves del fútbol español en el noveno lugar, por delante de Morena (Valencia) por insultar al árbitro en 1981 y empatado con López Igartúa (Burgos) por agredir a otro trencilla.La encabeza el zaragocista Cortizo por una agresión al atlético Cóllar que le costó 24 partidos en 1964; casi toda la temporada. Pero con la clasificación del, se han rescatado del archivo las bochornosas imágenes de la final de 1984 Tras aquellafueron sancionados Maradona, Clos y Migueli por los culés y Goikoetxea, Sarabia y De Andrés por los 'leones'; todos con tres meses.La rivalidad de ambos equipos entonces venía de lejos, como lo demuestra el, que ya fue sancionado el año anterior con 18 partidos por agredir a Maradona.No podía faltar en la lista todo un carácter como, que fue castigado con seis meses de suspensión por un pisotón al árbitro Urizar Azpitarte en un 'clásico' Barça-Madrid.