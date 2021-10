Francisco Javier Casquero, centrocampista del Getafe, no olvida la agresión que sufrió por parte del portugués del Real Madrid Pepe y considera que el defensor "debería saber que viste la camiseta del conjunto blanco y no una de barrio"."No es agradable. Estar tirado en el suelo cuando te han hecho un penalti. Siempre he sido un caballero en todo momento, no defiendo en absoluto esas acciones y el que tenga que tomar cartas en el asunto que lo haga. Es un gran futbolista, pero está vistiendo la camiseta del Real Madrid, no la de un barrio. Hay que ser consecuente con las cosas que se hacen", dijo en Onda Madrid.Casquero desveló que no ha recibido disculpas personales del defensa del Real Madrid, y declaró que acepta las palabras del central madridista, que ante los medios pidió perdón al medio del Getafe y a su club y compañeros. Además, reconoció que todavía no ha visto las imágenes de la agresión, en las que Pepe, tras hacer penalti,cuando éste estaba en el suelo. Una de ellas impactó sobre el jugador talaverano."Sí, claro, acepto las disculpas, pero nada va a cambiar su acto de cara a los que tengan que tomar cartas en el asunto. Lo único de lo que me preocupo es de mi equipo y de mi situación. Lo demás ya ha pasado y cada uno es dueño de sus actos", dijo."Me duele más el hecho de no haber sumado tres puntos que lo que ha hecho. Le conozco, me lo he cruzado tres veces, es un futbolista del Real Madrid y lo respeto al máximo, sobre todo a su club. Le deseo todo lo mejor porque lleva una camiseta que de pequeño he defendido y con la que me he criado cuando estuve allí de pequeño. Pero me enseñaron otros valores que no fueron esos", agregó.También se refirió a la forma con la que lanzó el penalti. Con empate a dos en el marcador, y casi en el final del choque, decidió tirar al estilo "Panenka". Al respecto, Casquero declaró que, sino de haberlo lanzado mal porque él se siente "capacitado" para hacerlo."Es una decisión que tomo en un momento determinado y con la que fallo un penalti. Tiene mayor trascendencia porque lo tiro flojo y al medio. Para muchos a lo mejor tirarlo cuatro metros por encima del larguero o que te paren el penalti, pues no pasa nada. Yo estaba convencido de que el portero se iba a vencer antes por el minuto que era, por la ansiedad y porque iba a elegir un lado", dijo."Sin embargo, estoy cabreado con mi golpeo, que no fue lo suficientemente bueno para hacer eso. Me debería haber salido un poco más arriba y al medio. Es algo que he ensayado muchísimo y que estaba plenamente convencido de queque podía hacer para marcar un gol. No me ha salido, todos cometemos errores y me ha tocado a mí. Pero tengo el apoyo y la fuerza de los que me rodean para que no me influya en absoluto", añadió.Además, señaló que no se puede arrepentir de algo que ha hecho en un terreno de juego, "siempre que sea una acción deportiva o técnica". "He golpeado mal un penalti y por eso lo he fallado. Pero tengo confianza y calidad para tirarlo así y marcarlo. No creo que yo haya perdido el partido ni sea el culpable de nada. Me salió un pocoy más al medio, porque estaba vencido abajo y a un lado. Por eso ese golpeo... he dormido poco, no tengo conciencia de haber dormido", manifestó.Por último, se refirió a las palabras de Juande Ramos después del partido, que declaró que la forma en la que Casquero lanzó el penalti fue una "falta de respeto": "Muy poco oportuno. Otra actuación y decisión totalmente desafortunada. Meterse en las decisiones de un jugador del equipo rival no es propio del Real Madrid. Bastante tiene él con dar caza al Barcelona y solucionar sus problemas.