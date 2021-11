Evan Lysacek le da a EEUU su primer título mundial en patinaje en 13 años

Evan Lysacek ha conseguido para Estados Unidos su primer título mundial masculino en 13 años en el Campeonato del Mundo de patinaje artístico que se celebra estos días en Los Ángeles. El patinador, que hizo el programa más brillante de la noche, desbancó in extremis a otro de los grandes favoritos, el francés y actual campeón de Europa Brian Joubert, que sólo pudo terminar tercero, mientras que la medalla de bronce fue para el canadiense Patrick Chan.



Lysacek terminó su programa sonriendo, con el público que abarrotaba las gradas del Staples Center de Los Ángeles puesto en pie desde 15 segundos antes de que terminara. Nada más terminar la música el estadounidense se llevó las manos a la cabeza incrédulo: había completado el programa libre de su vida. Saltos limpios, una coreografía y un vestuario intachable, series de pasos de gran dificultad, piruetas bellamente ejecutadas¿ el oro mundial estaba al alcance. Se confirmó apenas cinco minutos después, cuando un desesperado Brian Joubert se tiraba de los pelos después de caerse en los últimos segundos del programa.



Lysacek salió al hielo en penúltimo lugar, consciente de que pese a partir en segunda posición en el programa corto, nada estaba claro y debería hacerlo realmente bien para mantenerse en puestos de podio. Instantes antes de comenzar se le vio sumamente nervioso, intentando concentrarse junto a su entrenador Frank Carroll ¿que también entrenó a Michelle Kwan, cinco veces campeona del mundo-.



Pero respiró hondo y salió a la pista a darlo todo, y con el handicap que, a día de hoy, supone no tener en su repertorio de saltos ningún cuádruple, para no forzar una fracura por estrés que sufre en uno de los pies. Sin embargo, Lysacek sacó limpios todos sus saltos, incluidas dos combinaciones triple-triple, y vestido de smoking y con la música de la rapsodia en blue de George Gershwin encandiló a jueces y público con unas series de pasos de gran dificultad y ejecutadas muy rápidas, como las piruetas.



La cruz de la noche fue para el francés Joubert, que salió a patinar el último, justo después de Lysacek, y sabiendo que tenía que hacerlo perfecto para revalidar su título mundial. Hizo un cuádruple limpísimo para empezar, un programa con la fuerza y la interpretación que él borda como nadie, con sólo algunos pequeños fallos de recepción¿ hasta que la catástrofe se personificó segundos antes de terminar. Un doble axel con una caída tan mala que Joubert dio con sus huesos en el sueño: un punto de deducción mínimo¿ El francés se desesperaba antes incluso de salir del hielo, consciente de haber perdido una oportunidad única de repetir victoria en el Mundial, y tuvo que conformarse con la tercera plaza.



La plata se la llevó finalmente el canadiense Patrick Chan, que hizo uno de los programas técnicamente más difíciles de la noche. Con sólo 18 años y en su segunda temporada de competición como senior, Chan mostró un patinaje fluido, rapidísimo y limpio, especialmente en las series de pasos de gran dificultad, que borda.



Fuera de las medallas se quedaron el checo Thomas Verner, que terminó cuarto, y el francés nacionalizado italiano Samuel Contesti, que se llevó la quinta plaza, mientras que una de las sorpresas de la noche fue el jovencísimo kazajo Denis Ten que con sólo 15 años pasó de la 17 posición en el corto a la octava en la general, con uno de los programas más espectaculares de la noche.



Javier Fernández, único representante español en esta categoría y que con su pase a la final se ha garantizado ¿por primera vez en la historia del patinaje masculino español- una plaza para los juegos de Vancouver, logró remontar una plaza y terminó en la decimonovena posición. El madrileño hizo su programa de `Matrix¿ limpio, con sólo algunos pequeños fallos en las recepciones pero con unas piruetas y series de pasos de gran dificultad, lo que le valió su mejor marca en el programa libre, con 119.80 puntos.