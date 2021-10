Visiblemente decepcionado, Juande Ramos, entrenador del Real Madrid, reconoció en Anfield que la victoria del Liverpool (por 4-0) sobre su equipo había sido "" aunque el resultado no les había "gustado nada".Preguntado por el "maleficio" que parece tener ese club en esta fase de la "Champions", el "míster" observó: "Es difícil decir, porque cuando llegas a octavos, ahí están los mejores equipos de Europa y hay una igualdad tremenda y pequeños matices y pequeños detalles desequilibran la clasificación", señaló Juande, que sí reconoció que era "sorprendente" llevar cinco temporadas cayendo en esa misma ronda.Se confesó "" al haber quedado "eliminados de la competición" y añadió que "el resultado no nos ha gustado nada".Comentó que "conforme se ha desarrollado el partido, ha sido extraño, con dos goles un poco dudosos, una posible falta en el primero, y un penalti en el segundo, que han puesto".Del Liverpool de Benítez, señaló que el conjunto inglés logró moverse "en el contraataque, en el papel en el que mejor se desenvuelve el Liverpool y han logrado la clasificación merecidamente y sólo felicitarles".Preguntado por la sustitución de Arjen Robben por el brasileño Marcelo, explicó que el ex del Chelsea "tenía unas molestias y ante el riesgo de una lesión se buscó otro jugador de banda izquierda".El español Rafael Benítez, entrenador del Liverpool, indicó hoy tras clasificarse a los cuartos de final de la "Champions" que frente al Real Madrid sus hombres podrían haber marcado "".Benítez tuvo buenas palabras para el rendimiento de su plantilla en general. "Yo creo que de principio al final hemos jugado bien y estoy muy contento por los aficionados, y por el club", señaló. Añadió que ya arrancaron con "mucha seguridad y el ambiente ha sido muy, muy positivo".Sobre Torres y Gerrard, cruciales esta noche, el míster recordó que no le gustaba demasiado centrarse a comentar aspectos de jugadores en particular y matizó que estaba "".Sobre su adversario, indicó que quizá el equipo blanco "se esperaba que íbamos a jugar a la contra pero"."Ahora creo que estamos en el número uno del ránking europeo y esto es bueno para la afición antes del desafío del sábado (contra el Manchester United, un encuentro que podría definir su trayectoria en la Premier)", dijo."Estoy contento por el equipo, por los aficionados; es una competición muy importante en la que vamos a seguir", enfatizó. No quiso responder a la pregunta de si el Madrid le había decepcionado. "Pedja Mijatovic, director deportivo del Real Madrid, criticó la imagen de su equipo en Anfield y aseguró que la "imagen fue muy mala" porque estuvieron "fuera de sitio y de lugar"."Es un resultado muy triste, muy doloroso. Una vez más no superamos los octavos de final. El liverpool ha estado muy bien en la ida y la vuelta", aseguró a Antena 3 el director deportivo madridista.