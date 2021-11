El Depor se luce ante el Racing a pesar de las bajas

El Mallorca levanta un 0-3 al betis en 15 minutos

El Sporting se reencuentra co la victoria ante el Osasuna

El Valladolid impone su superioridad al Recreativo

El Numancia remontó, sufrió y ganó al Valencia, tras siete derrotas consecutivas, una victoria capitaneada por su delantero Aranda y que le permite abandonar el farolillo rojo de la competición y amarrarse a la lucha por la permanencia.El Valencia, que se puso por delante merced a un regalo de Juan Pablo, tuvo en las botas de Vicente el empate en el último suspiro del encuentro, con un disparo cruzado que se fue, primero, al palo, y después, a las manos del guardameta rojillo.En el último cuarto de hora. Emery metió a Edu y el equipo lo notó favorablemente mientras Pacheta buscó decididamente reforzar la medular. Tocaba sufrir y bien que lo hizo el Numancia. En el descuento, Vicente se encontró con el palo. Por fin, después de muchas jornadas, la suerte le cambiaba al Numancia.El Deportivo goleo al Racing de Santander al que venció por un cinco a tres en un partido en el que los santanderinos marcaron antes de que se cumpliera el primer minuto de juego. Al descanso se llegó con un resultado adverso para los coruñeses de 1-2. A las múltiples bajas con las que afrontó el partido el equipo de casa se ha sumado la lesión de Lopo.Los hombres de Miguel Ángel Lotina hicieron pagar a los de Muñiz la falta de ambición cuando estaban con el marcador a favor e hicieron suyo el dicho de "quien perdona, lo paga" con la mayor goleada de la temporada en el Municipal de Riazor.Aranzubia intervino acertadamente en lo que restó de encuentro y encajó un gol de Berrocal en una contra que vino de un despiste en una falta que el colegiado dio como sacada pero los futbolistas no lo hicieron. Solo sirvió ese tanto para maquillar el resultado.El Mallorca fue capaz de remontar un 0-3 en contra ante el Betis en apenas trece minutos de la segunda parte gracias a un extremo, el uruguayo Gonzalo Castro, providencial, ya que sólo llevaba unos minutos en el campo cuando marcó dos goles y dio el pase al camerunés Pierre Webó para que anotara el otro.El Betis dejó escapar una victoria en el Ono Estadi que parecía tenerla en el bolsillo. Se confió y lo pagó caro. Castro y Webó revolucionaron el partido para amarrar un punto que puede ser muy valioso en su lucha por alejarse del descenso.La locura se desató en el Ono Estadi. Ambos equipos no se conformaban con el empate y quemaron todas sus naves en busca de la victoria en un partido eléctrico. Las ocasiones se sucedieron en ambas porterías, pero el marcador no se movió, señalando un 3-3 que ningún mallorquinista podía imaginar poco antes de la entrada en el campo de Gonzalo Castro y Pierre Webó.El Sporting conquistó el Reyno de Navarra con su primera victoria tras cuatro derrotas al derrotar a Osasuna por 1-2 , con goles en la primera parte de David Barral y Diego Castro, para tomar oxígeno en la Liga y apuntarse un importante triunfo frente a un rival directo que jugó un mal partido.El conjunto gijonés se mostró muy efectivo en el primer periodo y golpeó a Osasuna con dos goles en 19 minutos, mientras que los locales recortaron diferencias con un tanto de penalti del iraní Nekounam, aunque se vieron impotentes ante el mejor despliegue táctico del rival, al que además le ganó el coeficiente de goles particular.El Sporting jugó mucho más ordenado, defendió con orden y sin pasar apuros, y pudo sentenciar a la contra, aunque perdonó como en una ocasión de Luis Morán, bien abortada por Roberto, ante un mal Osasuna que no creó peligro en toda la segunda mitad.El Valladolid impuso su superioridad y derrotó al Recreativo de Huelva , con lo que se mantiene sin perder en Primera división en sus visitas al estadio Nuevo Colombino.El Recreativo, que a su vez sigue sin ganar cuando dirige el encuentro el aragonés Carlos Clos Gómez, salió muy defensivo y cuando quiso reaccionar con el marcador en contra, se encontró a un equipo muy trabajador que, pese a quedarse con nueve hombres, supo en todo momento controlar el partido y conseguir el triunfo.En los últimos compases, los recreativistas encerraron a los pucelanos en su parcela pero sin resultado hasta que, en el minuto 86, Camuñas cabeceó un rechace de Justo Villar, y aprovechando que Álvaro Rubio había sido expulsado, buscaron el empate, que pudo llegar en el minuto 89 con un remate de Adrián Colunga golpeó en el poste derecho.