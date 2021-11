El mediofondo salva la decepción de las vallas

Los tripletes españoles en las semifinales de 3.000 metros (Sergio Sánchez, Jesús España y su hermano Francisco) y en las series de 800 metros (Miguel Quesada, Manuel Olmedo, Luis Antonio Marco), junto con la clasificación de Natalia Rodríguez para la final de 1.500 metros, salvaron la primera jornada en los Europeos de Atletismo de Turín.



Las opciones de medalla para la delegación española en esta jornada inaugural estaban depositadas en los 60 metros vallas, concretamente en las piernas de Jackson Quiñónez y quizá en las de Glory Alozie. Sin embargo, ambos cayeron en semifinales, por molestias en los isquiotibiales en el caso de Alozie.



Quiñónez, finalista en los Juegos Olímpicos de Pekín, ya sufrió para pasar la calificación por tiempo y refrendó en semifinales la sensación de que su cuerpo no respondía. El atleta de origen ecuatoriano explicó tras su eliminación que no se ha recuperado del "desgaste mental" que le provocó la cita olímpica.



El mediofondo, habitual punto fuerte del equipo español, acudió para paliar las decepciones de la velocidad. Particularmente inspirados se encontraron los atletas de 3.000 metros, que sellaron su pase a la final de mañana con suficiencia y ahorrando combustible de cara a luchar por las medallas.



Sergio Sánchez abrió la competición compitiendo en la primera serie con uno de los favoritos, el francés Bouabdellah Tahri. El español acabó segundo, mostrando que quiere dar el paso adelante que le resta para colgarse un menta. Sí tiene medallas Jesús España, que mañana luchará por ampliar palmarés junto con su hermano Francisco, que clasificó en la misma serie.



Con más dificultades de las previstas pasó a semifinales el triplete español de 800 metros, conformado por Miguel Quesada, Manuel Olmedo y Luis Antonio Marco. Olmedo estuvo a punto de quedar eliminado por un despiste y Marco no se encontró como esperaba, pero Quesada, subcampeón en Birmingham 2007, puso la calma.





Rodríguez luchará por las medallas en los 1.500 metros



En categoría femenina, la alegría llegó de la mano de Natalia Rodríguez, que mañana luchará por las medallas en 1.500 metros. La tarraconense mostró un gran estado de forma, superó las semifinales sin aspavientos y clara aspirante a inaugurar mañana el medallero español.



La delegación española cosechó otro triplete en 400 metros, aunque en este caso de eliminados. Santi Ezquerro, Mark Ujakpor y Antonio Reina quedaron fuera de competición tras no contemplar opciones en el tartán turinés, igual que Natalia Romero, pese a que conquistó nueva plusmarca personal.



Arantza Loureiro se despidió de los Europeo de Turín tras lesionarse la rodilla derecha en su segundo intento en la competición de salto de longitud, dejando huérfana la participación española en esta prueba, sin representantes en categoría masculina.



Además, en cuanto a la representación española que cerró la primera jornada de competición, Miguel Angel Sancho y Javier Bermejo, en salto de altura, quedaron eliminados en la calificación. Sancho luchó por superar el 2,27 sin suerte, y Bermejo se quedó en el 2,22.



La misma suerte que corrió la también española Patricia Sarrapio en el triple salto. A pesar de los 13,73 metros --su mejor marca del año-- no pudo colarse entre las mejores para seguir contando con opciones.





Alemania se lleva las primeras medallas del Europeo



En cuanto a las primeras medallas que repartió el campeonato, Petra Lammert --con la mejor marca mundial de año (19.66)-- encabezó el doblete alemán en la final de peso, en la que su compatriota Denise Hinrichs se llevó la plata después del tropiezo de la italiana y favorita Assunta Legnante, defensora del título.



Además, el francés Ladji Doucouré recuperó por milésimas el título de los 60 metros vallas, a costa de su vigente campeón, el holandés Gregory Sedoc, que firmó el mismo tiempo (7.55) en una final en la que no estuvo el español, de origen ecuatoriano, Jackson Quiñonez, eliminado en 'semis'.



Por otro lado, en la final femenina de esta misma disciplina, fue la belga Eline Berings quién aprovechó la ausencia de la española Josephine Onyia --baja por una indisposición-- para alzarse con el metal dorado, además de establecer un récord nacional (7.92).



Por último, en pentatlón, Rusia se adjudicó el título gracias a la actuación de Anna Bogdanova, que sumó un total de 4.761 puntos, por delante de la holandesa Jolanda Keizer (4.644) en lo que fue una prueba marcada también por la ausencia de la vencedora en las dos

últimas ocasiones, la sueca Carolina Kluft.