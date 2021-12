Nadal no quiere jugar contra Djokovic

Rafa Nadal, que partirá como número uno del equipo español en la eliminatoria de las Serie Mundial de la Copa Davis ante Serbia que comienza este viernes en Benidorm, apuntó que espera no tener que enfrentarse con Novak Djokovic, ya que eso significaría que ya habrían ganado.



El hecho de que Nadal y Djokovic partan como números uno de sus respectivos equipos provocará que el enfrentamiento entre ambos no se produzca hasta la tercera jornada, la del domingo, en la que la eliminatoria ya podría estar sentenciada.



"Ojalá no tuviéramos que jugar porque eso significaría que hemos ganado por 3-0, pero creo que no va a ser así y que será una eliminatoria igualada", afirmó.



Cuando se le cuestionó por si estaba falto de partidos debido a su última lesión, tal y como había afirmado el equipo serbio, Nadal se mostró irónico y aseguró que más bien todo lo contrario.



"Después de la paliza que me pegué en Australia y, sin descansar, la otra palizita en Rotterdam acompañado de unos resultados magníficos, no es para pensar que vaya a hacerlo mal aquí", comentó.



Tras recordarle que el capitán del equipo serbio Bogdan Obradovic había afirmado que sabía cuáles eran sus puntos débiles, el tenista mallorquín también fue irónico al responder: "si los conoce a ver si los aplica".



"Nosotros saldremos a jugar y por suerte los últimos años se me han dado bien en tierra batida y a ver si puede seguir la buena racha", prosiguió.



Sobre las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Tenis, que se celebran este miércoles y a las que no se presenta Pedro Muñoz, con el que ha mantenido un enfrentamiento durante el pasado año, Nadal comentó que espera que a partir de ahora haya más tranquilidad en el mundo del tenis.



"Cada uno es libre de presentarse y si no lo hace será por asuntos personales. Lo único que nos preocupa ahora es el tenis y convivir con la Federación los próximos cuatro años con más tranquilidad que los anteriores", relató.



"La verdad es que todo esto llega a cansar y aquí somos un grupo de amigos y es una pena que por problemas externos a veces no tengamos esa tranquilidad que suele acompañar al mundo del tenis", finalizó.