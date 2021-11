Demasiado Navarro para Llull

El Barcelona se impuso con autoridad al Madrid (75-83) en un partido que fue ganando de principio a fin. Los de Joan Plaza nunca se despegaron en exceso del marcador pero, en esta ocasión, se les acabó el truco de la remontada. Un soberbio Navarro (que acabó el partido con 28 puntos) impidió cualquier atisbo de victoria blanca.La Copa se desperezaba con un Barça-Madrid digno de protagonizar una final. El encuentro empezó sin un dominador claro. Pese a que los rivales se conocen sobradamente, los dos equipos empezaron midiendo sus fuerzas y su equlibrio les impediría despegarse en exceso del marcador durante el partido.El Barcelona, que en todo momento llevó la iniciativa del encuentro, fue el primero en desmarcarse en el primer cuarto (19-23), aupado por un "enchufado" Yliasova (14 puntos) y un sorprendente Loubos Barton. Los de Plaza iban a la zaga, sin distanciarse en exceso, con la pareja de Reyes y Bullock engrasándose.Aún con la herida de la Euroliga abierta, los de Pascual cerraban el primer cuarto apretando los dientes y, lejos de distanciarse del marcador, se conjuraban para impedir cualquier remontada.En el segundo cuarto (38-44) la mecha de Navarro prendió y el barcelonista empezó a hacer de las suyas anotando triples y "bombitas". El Madrid capeaba el temporal con Felipe (16 puntos), encargado de restañar las hemorragias en el luminoso, y la inspiración de Bullock (22).El escolta del Madrid no estaba dispuesto a que Navarro le quitara un ápice de protagonismo y, por momentos, brilló por encima del español. En el tercer cuarto (59-64) Bullock mantuvo vivo a su equipo, pero los azulgranas seguían liderando el marcador merced a un equipo más equilibrado. En esta ocasión, Vázquez (13) e Yliasova se hacían con la batuta anotadora.Mención especial merecía el enfrentamiento entre Navarro y Llull, la estrella consagrada frente a la promesa. El duelo se zanjó con claridad en el último cuarto. Al menorquín le quedó grande el partido y vio impotente cómo el azulgrana le encestaba triple sí triple también delante de su propia cara.El ex NBA tuvo momentos soberbios de inspiración y acabó anotando cuatro triples en el último cuarto. El de Llobregat está haciendo puntos para lograr el MVP del torneo y llevó en volandas a su equipo para derrotar al eterno rival.Era demasiado para los de Plaza, que lo intentaron con triples de Hervelle y Mumbrú, pero que no lograron darle la vuelta al marcador y ejercieron de malos anfitriones, siendo los primeros en marcharse del torneo.