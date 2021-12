FIN DEL PARTIDO 75-83: el último intento de tres de Mumbrú para maquillar el resultado no entra. El Barça ha sido mejor durante todo el partido, aunque el Madrid ha ofrecido mucha resistencia y se ha mostrado como un rival muy correoso.

FIN DEL TERCER CUARTO 59-64: Termina el tercer cuarto. Si los dos anteriores han dado espectáculo, este no ha sido menos. Los últimos diez minutos prometen baloncesto de altura, Y EL BARÇA QUE NO CEDE

FIN DE LA PRIMERA MITAD: la segunda mitad promete más espectáculo.



FIN DEL PRIMER CUARTO, 19-23: el ímpetu inicial del Barça ha sido bien frenado por la estrategia de Plaza. El tiempo muerto y la salida de un segundo base, Pepe Sánchez, han puesto más orden en la circulación del juego madridista, a pesar del mayor acierto en ataque del Barça.



Despedimos la narración de este encuentro, esperando que hayáis disfrutado igual que nosotros con el mejor baloncesto. Seguid atentos a Teledeporte y RTVE.es para el próximo duelo:El Barça ha demostrado tener también. Si se sentaba Navarro, le daba la réplica Basile o Sada. Por contra, el Madrid sólo ha parecido funcionar con Bullock y Reyes en canchaEl acierto de los culés desde la línea de triples, con, ha sido lo más destacado del juego de los de Xavi Pascual, que tampoco han descuidado otras líneas. El trabajo de hombres como Fran Vázquez y Daniel Santiago bajo el aro ha sido también para valorar.falta de Bullock sobre Navarro, cuando quedan menos de 40 segundos para el final. La imagen de la victoria del Barça, con los dos mejores jugadores del partido.canasta de dos desde el exterior de Fran Vázquez, otro que ha hecho un gran partido. Queda menos de un minuto,a favor del Barça.TRI-TRI-TRI-PLE de Hervelle. Los blancos no quieren morir desde 6,25TRI-TRI-TRI-PLE de Mumbrú. El Madrid se resiste a ceder, cuando quedan poco más de dos minutos para el final. 8 puntos arriba el Barça y aún no está todo dichoTiempo muerto. El Madrid lleva 11-2 en contra en los enfrentamientos coperos con el Barça. Este título se les resiste a los blancos desde hace 16 años, nada menos. ¿Se romperá el gafe?TRI-TRI-TRI-PLE de Navarro. 6 de 8 del alero, que con 27 puntos iguala su mejor registro en Copa del Rey.: Hervelle encesta tres de cuatro tiros libres. El barça entra en bonus y quedan menos de cuatro minutos, ¿habrá remontada?canasta de Reyes, que sin hacer alardes lleva 16 puntos. 5 de 7 en triples. Esta vez desde siete metros prácticamente. 9 de los últimos 12 puntos del Barça han sido suyos. Si el tercer cuarto fue de Bullock, el último y definitivo parece para la 'Bomba'TRI-TRI-TRI-PLE de Navarro. Sin comentariosTRI-TRI-TRI-PLE de Navarro. La 'Bomba' hace estallar el Palacio. Diez triples del Barça por 4 del Madridotro tapón de Daniel Santiago, esta vez a ReyesTRI-TRI-TRI-PLE de Basile. Los madridistas reclaman dobles del alero italiano.La penetración del menorquín se topa con la buena defensa de Daniel SantiagoComienza el último periodo con pérdida de balón por el Real Madrid.No dan tregua estos equipos, ahora Fran Vázquez machaca y saca el 2+1.TRI-TRI-TRI-PLE de Bullock. Además, saca la personal y anota, jugada de 3+1canasta de gancho de Reyes, después de un gran pase por la espalda de Bullock.TRI-TRI-TRI-PLE de Bullock. El norteamericano se echa el equipo a la espalda y quiere llevarlo a la remontada.: TRI-TRI-TRI-PLE de Gianluca Basile, apoyándose en tabla. El Barça saca la artillería para evitar sorpresas.Bullock adelanta a Navarro en el duelo personal que mantiene con el alero catalán. 'Sweet Lou' se pone con 16Ilyasova se acerca a Navarro con 14 puntos, después de anotar desde la línea de tiro libre. El Barça se marcha de 13 puntos.Navarro anota el tiro adicionalNavarro pone diez arriba al Barça, y lleva 14 puntos. Obliga a Plaza a pedir otro tiempo muerto para evitar que no se escape el rival. Además, le ha sacado la personal a Llull y tiene opción de 2+1. El Madrid parece que se ha quedado en el vestuario y está fallón.ALLEY-HOOP del Barça, que vuelve a ponerse de 8, la máxima diferenciaTRI-TRI-TRIPLE de Bullock, no quiere que se escape el BarçaTRI-TRI-TRIPLE de Ilyasova. Comienza enchufado, como al principioHervelle se queda a medias en el Alley-hoop con asistencia de Bullock, pero entra. Primeros dos puntos del tercer cuarto.Comienza la segunda mitad.Los dos equipos, tercer cuarto, mientras suena de fondo Sweet Child of Mine (1986), un clásico del rock de Gun n' Roses. El sonido en el Palacio de los Deportes es atronador.TRI-TRI-TRI-PLE de Víctor Sada. Los culés están más acertados que el Madrid desde la línea de 6,25, como ocurrió en el último partido, de Euroliga. ¿Terminará igualmente con remontada madridista? Lo que es seguro es queTRI-TRI-TRI-PLE de Navarro, ya suma doce puntos y pone el turbo. Suma 14 puntos de valoración ACB.gran lanzamiento de Bullock, que se pone con diez como máximo anotador del Madrid.Canastón de Raúl López, salvando pese a su estatura un bosque de manos. Primeros dos puntos del base tras su reaparición., Corbalán, Epi, mucho baloncesto en las gradas del Palacio.. Ya advertíamos de su peligrosidad. La 'Bomba' demuestra por qué no hay que darle nunca por desaparecido. Máxima ventaja azulgrana, de 8.Tiempo muerto.Primera acción con polémica. Raúl lanza sobre la bocina y Van den Spiegel remacha. Los dos árbitros la dan fuera de tiempo y no sube al electrónico.después de su lesión. Sustituye a Sánchez. El Madrid sigue con la táctica de los dos bases, porque sigue Llull.ALLEY-HOOP de Van den Spiegel a pase de Pepe SánchezTRI-TRI-TRI-PLE. De Roger Grimau. El Barça avisa, no está ni mucho menos muerto.Segunda falta personal de Hervelle, que se sienta en el banco. Vuelve Felipe Reyes.'Bomba' de Navarro. Cuatro puntos del alero azulgrana, que de momento está algo apagado, pero nunca debe fiarse el Madrid.ALLEY-HOOP. Quinton Hosley machaca a la asistencia de Pepe Sánchez.Van den Spiegel da los dos primeros puntos del segundo cuarto al Real Madrid. Falta en ataque de Fran Vázquez, que desaprovecha la ocasión de dar la réplica.Fran Vázquez le saca la personal a Van den Spiegel y responde con una jugada de 2+1de Sergio Llull. El base madridista vuelve a echarse el equipo sobre sus espaldas. Los blancos parece que aprietan en defensa.El Barça ha salido a por el partido. Está más acertado en tiros de campo, con 8 de 9.Primeros dos puntos de Mumbrú contrarrestados con un mate de Santiago. Se está cumpliendo lo que no quería el Madrid, empezar por abajo y tener que hacer otra remontada.Ilyasova se pone como máximo anotador con 7 puntos.y Hervelle se prepara para salir. El Madrid quiere contrarrestar el buen juego interior de los culés.El Barça pone la directa con contraataques rápidos y una buena defensa sobre los hombres interiores del Madrid.El Regal iguala la máxima diferencia. Santiago resuelve con un mate una buena penetración de Sada.Daniel Santiago sólo transforma uno de sus dos tiros. Recibió una falta cuando trataba de machacar, primera del partidoPenetración y bandeja de Bullock. El partido empieza de ida y vuelta.Barton vuelve a meterla desde la línea de 6,25MA-TE. Reyes machaca para darle la vuelta al partidoReyes acorta distancias de dosEl Barça se adelante por medio de Ilyasova.COMIENZA EL PARTIDO. Massey lucha en el salto con Santiago y lo gana el azulgranaLos dos equipos son presentados por megafonía. Mientras, Arseni Cañadas y Fernando Romay presentan también a su nuevo compañero, el fichaje estelar de La 2:Música en vivo en el pabellón. Un grupo de percusión anima a las gradas con una 'batucada'. Caras famosas en los asientos, como el madridista -de fúbtol- Arjen Robben, acompañado de su mujer.Un dirigible hinchable pone la nota de color a estos minutos previos. Mientras,en directo con el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.- Ya están los dos equipos realizando el calentamiento sobre la cancha. Poco a poco se va llenando el pabellón.La afición del Madrid no abandona sus costumbres. A la espera de que los hinchas blancos llenen el pabellón, que aún aparece medio vacío, la salida de su equipo a calentar ha sidoBuenas tardes, falta menos de un cuarto de hora para que dé comienzo el primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto de 2009, a las 19:00 horas tendremos un aperitivo de lujo:, que se podrá seguir por La 2 de TVE y RTVE.es