Federer no jugará el torneo de Dubai ni la Copa Davis contra EE.UU.

El suizo Roger Federer ha anunciado que no competirá, ni en el torneo de Dubai que comienza la próxima semana ni en la primera eliminatoria del Grupo Mundial de la Copa Davis contra Estados Unidos, a la siguiente, porque quiere recuperarse de una lesión en la espalda.



Así lo ha confirmado el jugador en su página web donde el número dos del mundo, finalista ante Rafael Nadal en el Abierto de Australia, asegura que no ha tenido tiempo suficiente para solventar este problema físico, y que se toma este periodo como una medida de precaución.



"Utilizaré estas semanas próximas para hacer más rehabilitación y así estar seguro de que podré competir al máximo en el resto de la temporada", dice Federer.



"Esta decisión ha sido muy difícil para mi, porque no quería perderme uno de mis torneos favoritos del circuito (Dubai), ni tampoco la oportunidad de avanzar a la próxima ronda con mis compatriotas", señaló Federer al referirse a la eliminatoria contra los americanos, del 6 al 8 de marzo en Birmingham, Alabama.