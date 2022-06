El francés Brian Joubert consigue su tercer título de campeón de Europa

El patinador francés Brian Joubert ha conseguido en Helsinki su tercer título europeo de patinaje artístico, al imponerse en una apretada final a su compatriota -pero que compite este año bajo bandera italiana- Samuel Contesti y al belga Kevin van der Perren. El español Javier Fernández, de sólo 17 años, ha terminado la competición en el puesto undécimo, el mejor jamás obtenido por un patinador español en una competición de este nivel.



Joubert, que hace algo menos de un mes tuvo que retirarse de la final del Gran Prix por una lesión en la espalda, llegó a Helsinki dispuesto a dejar claro que es uno de los máximos favoritos para alzarse con el título mundial que se disputará este año en Los Ángeles, y lo demostró con creces durante el programa corto, del que salió en primera posición con un ejercicio brillante y casi perfecto, muy superior al de sus rivales. Pero en el programa libre, el definitivo para configurar el podio, las cosas estuvieron algo más reñidas.



Joubert salió al hielo confiado, después de ver fracasar a uno de sus grandes rivales, el hasta hoy campeón de Europa Thomas Verner, pero con la responsabilidad de tener que hacer un programa limpio para batir a los que ya habían hecho los mejores programas de la noche: sus compatriotas Yannick Ponsero y Alban Preaubert, y sobre todo a un francés que en los últimos meses se ha convertido en un serio quebradero de cabeza para la Federación francesa: Samuel Contesti, que cansado de los continuos desprecios que ésta le hacía, decisió hace dos años irse a patinar, y por tanto defender la bandera en competiciones internacionales, a Italia.



El francés no estuvo fino en el programa libre, con una caída y varios saltos salvados en última instancia, y una serie de pasos de su programa de "Matrix" en la que se le veía realmente nervioso. Pero su gran puntuación en el ejercicio corto le valió para asegurar la primera posición.



La plata, inesperada y que abre una lucha que se prevé preciosa sobre el hielo, fue para su antiguo compatriota Contesti, que hizo uno de los ejercicios más brillantes de la noche.



Como también limpio fue el programa libre del belga Kevin van der Perren, que se lleva de Helsinki su segundo brnce europeo de su carrera, tras un año lleno de fracasos y lesiones que le han mantenido alejado de los podios internacionales.



Pero para los franceses, el de Helsinki ha sido el campeonato que les ha devuelto el liderazgo casi absoluto en cuanto a la competición masculina se refiere, como antaño sólo conseguía en los europeos la omnipresente Rusia, y que, desde la retirada de Plushenko, no levanta cabeza.



La cuarta posición se la llevó, con un programa espectacular que de hecho obtuvo la mejor nota de los programas libres, Ponsero, y la quinta para el también francés Preabuert, mientras que la cara de la decepción era la del checo Thomas Verner, que pese a terminar segundo en el programa corto, un ejercicio libre lleno de fallos le colocó finalmente en la sexta posición.



Brillante papel del patinador español



El de Helsinki ha sido sin duda un campeonato muy importante para el patinador español Javier Fernández, actual campeón de España, que con sólo 17 años ha terminado en undécima posición, el mejor puesto jamás obtenido por un patinador español en un Campeonato de Europa.



Javier, que utilizó para su programa libre la misma música que Joubert -"Matrix"- hizo un ejercicio que aunque no fue limpio -tuvo varios fallos en la recepción de algunos saltos- demostró que este año que lleva entrenando en Estados Unidos con el reputado Nicolai Morozov le ha servido para dar un salto cualitativo en su calidad artística, y también en la técnica.



Javi logró hacer dos triple axels en su ejercicio libre, uno de ellos en combinación con un doble, y otros cinco triples más, y unas piruetas de muchísima dificultad y ejecutadas con gran palsticidad. El patinador español, que no podía esconder su nerviosismo antes de salir al hielo, subo sobreponerse también al problema que tuvo en el programa corto, cuando se le desató una bota al inicio del programa y tuvo que pararse a atarla de nuevo, lo que le supuso una penalización de dos puntos, aunque pese a ello terminó el corto en la décimosegunda posición.



En su segunda participación en el Europeo senior (el año pasado terminó en 17 posición), Javi ha estado a un paso de meterse entre los diez primeros, lo que hubiera dado a España derecho a tener dos patinadores en el siguiente campeonato de Europa, pero ha logrado unas puntuaciones lo suficientemente altas como para que entre los jueces ya "cuente" como uno de los patinadores que deben estar, en competiciones europeas, entre los aspirantes a colarse entre los mejores.



El testigo de Javier lo recoge el viernes su compatriota Sonia Lafuente, otra madrileña de tan sólo 16 años que empieza la competición femenina, en la que aspira no sólo a meterse en la final -a la que llegan las 25 mejores- sino también en intentar hacerse un hueco entre las 15 mejores de Europa.