El suizo Roger Federercontra el estadounidense James Blake a causa de dolores dorsales, según ha afrimado el propio tenista en su página web "Mi espalda se ha resentido en los últimos días. El tratamiento que tomé la noche pasada no sirvió de nada. Por precaución y sin poder estar al cien por cien, he tomado la difícil decisión de no jugar", asegura el suizo, número dos del mundo, en un mensaje enviado a los aficionados.Federer agradece a los organizadores y a los fans franceses "su comprensión y su apoyo". Casualmente Blake fue también su verdugo en cuartos de final de los pasados Juegos Olímpicos de Pekín'08 David Nalbandian, octavo favorito y defensor del título de París-Bercy, logró el pase a semifinales del último Másters Series de la temporada.Con su triunfo, el cordobés puso fin a una serie de 13 victorias consecutivas del británico, que además no podrá ya convertirse en el primer hombre que suma en el mismo año tres Másters Series consecutivos.

Nalbandian, que está demostrando un gran momento de forma, se medirá por un puesto en la final al ruso Nikolay Davydenko, sexto favorito.

En caso de triunfo del español, sería un aperitivo de la final de la Copa Davis que Argentina jugará contra España en unas semanas. Nalbandian mantiene además opciones de clasificarse para la Copa Máster de Shangai, para lo cual es imperativo que revalide su título en Bercy.

Tsonga se deshace de Roddick

Finalmente, el francés Jo-Wilfried Tsonga ha vencido al estadounidense Andy Roddick por 5-7, 6-4 y 7-6 (5) en dos horas y 46 minutos, y se ha clasificado para disputar las semifinales del Masters Series de París-Bercy, y situarse a una sola victoria para lograr su billete para la Copa Masters de Shanghai.

Roddick, uno de los seis ya clasificado para la reunión de Maestros, se unió al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal en el trío de grandes derrotados hoy, aunque los dos últimos lo hicieron por sendas lesiones.

Tsonga, finalista este año en el Abierto de Australia, se enfrentará en semifinales contra el estadounidense James Blake, que no tuvo que saltar a la pista por la retirada de Federer. Del vencedor de ese enfrentamiento en la penúltima ronda saldrá uno jugador directamente para Shanghai.

En la otra semifinal se enfrentarán el argentino David Nalbandian y el ruso Nikolay Davydenko. Nalbandian necesita ganar el torneo para confirmar su paso al Masters.