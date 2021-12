La crisis puede afectar a la Fórmula 1

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Max Mosley, considera que la crisis financiera mundial podría tener serias repercusiones en su deporte, que cree que debe reducir costes antes de 2010.



"La situación es verdaderamente seria. Si no tomamos medidas antes de 2010 estaremos en grandes dificultades", precisó en declaraciones a la BBC.



Ciertas escuderías como Super Aguri, sostenida por Honda, ya están en alerta. Actualmente las escuderías son financiadas por millonarios o constructores de automóviles que no pueden hacer frente a la reducción de costes o la bajada de los precios.



"En este momento tenemos veinte escuderías, pero si perdemos dos equipos podríamos quedarnos en dieciseis, y luego podríamos bajar a 14 y entonces el escenario ya no sería creíble", confesó.



Uno de los dirigentes de Williams, Adam Parr, declaró la semana pasada que las escuderías deben ahorrar y citando el ejemplo de Toyota, que gasta 400 millones de euros en salarios, afirmaba que los equipos "podrían economizar hasta 200 millones de euros en este dominio".