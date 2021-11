España jugará su sexta final de la Davis

Tercer set: 6-4 para Nadal



Segundo set: 6-0 para Nadal



Primer set: 6-4 para Nadal



A Nadal lpor 6-4, 6-0 y 6-4. Un partido peleado hasta el final por el norteamericano que no ha podido evitar que Nadal envíase a España a sque disputará contra el ganador del Argentina-Rusia.A ritmo de pasodoble comienza el que puede ser el último juego del partido. La bola fuera de Roddick determina la. Victoria para Rafa Nadal con unde la Copa DavisNadal consigue la bola de partido con la Plaza de Toros rendida ante. Roddick responde con. Ventaja par España tras un peloteo interminable y tercer match ball que logra salvar de nuevo el americano. Un error de Roddick determina la cuarta bola de partido. Ventaja para Estados Unidos y un enorme globo del manocorí vuelve a igualar. Ace de Roddick en la quinta bola de partido, de nuevo empate y ventaja paraAlgunos errores de Rafa al principio del juego hacen peligrar el punto que finalmente es para el mallorquín queal agradecer en voz alta el silencio durante el saque, y además logra ganarle el punto a Nadal.Roddick trata de recuperarse perode respuesta al americano.El estadounidensea Nadal.Nadalcada vez más cabizbajo en la pista.Roddick salva la primera bola de break pero acaba cayendo tras una bola fuera.Tras dos set de gran intensidad, Nadal, pero sólo lo parece porque tras salvar tres bolas de break se acaba haciendo con el juego.Andy, pero su inbatible saque parece fallar y tras la doble falta que comete no lo recupera hasta el deuce cuando aventaja a Rafa con un ace. El punto es para Estados Unidos.Roddick no pone fácil a Nadal el 6-0 que busca el español y en el deuce consigue ventaja que no tarda en igualar Rafa y hacerse con la bola de set queEl manacoríante el norteamericano con otro break.Rafa logra imponer el 4-0 en el marcador.Otrotras un juego sin apenas opciones para el americano.Nadal suma ya su cuarto ace del partido y España consigueLa velocidad de los saques de Roddick supone un obstáculo sólo comparable a los passing de Nadal que. El punto es para el mallorquín que rompe de nuevo el servicio al estadounidense.Los errores de Rafa a la hora de definir un par de jugadas dan la bola de break al americano, pero Nadal logra salvarla. Deuce decisivo para España que aNadal lucha hasta las dos vueltas de campana una bola corta que le ha asestado el americano, peroen el marcador y gana el juego.Rafa aprovecha ay logra imponerse en el juego.Considerado el mejor sacador del circuito por el mismo Nadal, los saques de Roddick, que llegan a alcanzar los 230 km/h son muy complicados de restar. Sin embargo, el manacorí sabe controlar las subidas a la red de su rival ycon una espectacular derecha.Nadalque ha ganado al norteamericano.Dos puntos de saque para el de Nebraska pero Rafa ha sabido contrarrestar las subidas a la red de su contrincante y consigue el 40 iguales seguido de un ace de Roddick. Finalmente,Resto a la línea de Andy Roddick que pone las cosas difíciles al mallorquín, peroRoddick comete la primera doble falta y. El americano comienza a sufrir y remonta hasta ganar el juego.La pista esta húmeda tras la lluvia lo que hace más pesado el juego para los tenistas. ElEl norteamericano empieza pisando fuerte y consigue hacerle unAhora sí,. El partido acaba de comenzarLos operarios ya están poniendo la pista a punto para disputar la eliminatoria. La gente ocupa sus asientos en las gradas y el partido parece que, con una hora y media de retraso,. Parece que al final el tiempo permite disputar el partido antes de lo previsto anteriormente.La organización ha anunciado que, si las nubes no se rebelan, el partido entre Nadal Y RoddickLa lluvia vuelve a hacer aparición y los intentos por librar de agua la lona de plástico que protege la pista han tenido que parar.Con el cielo encapotado, el suelo mojado y previsiones de lluvias intermitentes hasta las cuatro de la tarde,. Nadal, Roddick y una Plaza de las Ventas que se comienza a llenar tendrán que esperar a que el cielo de Madrid de una tregua y permita reanudar la eliminatoria.En caso de que las lluvias no cesen ni hoy ni mañana las semifinales de la Davis serán pospuestas a otra fecha. Si por el contrario, Nadal y Roddick pudiesen disputar su encuentro, Ferrer sólo jugaría si el de Manacor pierde contra el americano.