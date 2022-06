Bolt: "Voy a tratar de superar mi récord"

El plusmarquista mundial del hectómetro Usain Bolt se mostró confiado ante la última prueba de la 'Golden League', que tendrá lugar el próximo viernes en Bruselas y en la que coincidirán en los 100 metros Bolt, Asafa Powell y Tyson Gay, y declaró que tratará de "superar" su estratosférico récord de 9.69 segundos."Definitivamente voy a ir allí para tratar de superar mi récord. En este año ya he conseguido lo más grande, pero podría ser todavía mejor si salgo de esta última prueba como ganador", comentó el jamaicano, que tendrá que medirse a un Powell que el martes lograba en la reunión de Lausana (Suiza) la segunda mejor marca de la historia de los 100 metros , con 9.72.Bolt, dominador de la velocidad desde su irrupción en la elite del atletismo el pasado 31de mayo, cuando batió el récord de Asafa Powell en el Grand Prix de Nueva York -9.74, rebajado por "Relámpago Bolt" a 9.72-, no está sorprendido de que su paisano haya llegado a esa marca en la última reunión atlética de Lausana.En vísperas del reencuentro entre los dos hombres más rápidos del mundo en la cita del próximo viernes, Bolta ha anunciado "una carrera excitante", a pesar de las bajas temperaturas previstas, de 17 grados, y de la lluvia anunciada en la capital belga."No estoy sorprendido por la marca de Asafa. Es un gran atleta, que puede batir de nuevo el récord del mundo. No es un problema para mí, eso hará la carrera más emocionante. Sólo puedo decir que haré todo lo que pueda".En Bruselas, Bolt y Powell tendrán enfrente al americano Tyson Gay, triple campeón del mundo en 2007 en Osaka, cuyo mejor crono en los cien metros lisos es de 9.77.Precisamente Powell, que fue quinto en Pekín, se declaró "muy feliz" después de la gran temporada que ha realizado. Pero el que debería ser el tercero en discordia, que se quedó fuera de la final del hectómetro en los Juegos, no consideró que esté a la altura para poder batir a los dos jamaicanos."Ahora mismo, todos sabemos que Bolt es el gran favorito. No creo que ahora yo esté en mi mejor momento. Teniendo en cuenta mis molestias en la pierna no creo que pueda batir a los dos jamaicanos", indicó.