Dos históricos del waterpolo español,, vivieron en la piscina de Yingdong de Pekín su despedida olímpica y, probablemente, su adiós también al equipo nacional.Andreo, nacido en 1972, es eldel mítico equipo que ganó la medalla de oro olímpica en Atlanta en 1986 encabezados por Manel Estiarte y Jesús Rollán. El portero ha estado presente en cuatro convocatorias olímpicas: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín."Tengo muchos recuerdos, soy el último que queda de la generación de oro y orgulloso de pertenecer a esta generación. Solo he pensado en jugar cuando ha sido el pitido final te vienen muchos recuerdos. Cada Olimpiada tiene sus momentos y me quedo con todos", ha comentado tras el partido.Pérez, de origen cubano y nacido en 1971, ha admitido que "puede ser mi último partido olímpico y mi último con la selección, seguro que no es el último con un club". Iván Pérez ha estado en dos Juegos Olímpicos con España, los dos últimos, y(Japón) en 2001 y medalla de bronce en el Mundial de Melbourne (Australia) en 2007."Me quedo con un buen sabor de boca aunque hubiera preferido haber ganado el partido de Serbia y estar por las medallas", ha dicho Pérez. "Hemos fallado en el partido clave y en este deporte se paga".El, ha declarado tras la victoria sobre Croacia que está "muy contento" de los jugadores, que a su juicio "han hecho un gran esfuerzo y han jugado un buen waterpolo aunque hay cosas que hay que mejorar"."En los últimos años, en las grandes competiciones [Mundiales y Juegos Olímpicos] siete selecciones han ganado medalla. Es un nuevo escenario que nos da que pensar y creo que a España le va bien", ha añadido.Aguilar ha considerado que "esto obliga a hacer un trabajo más exhaustivo de las fases previas que es donde coges el camino para las medallas". "El partido de cuartos [ante Serbia] no fue nuestro mejor partido, no solo lo perdimos, sino que no tuvimos la satisfacción de hacer un buen waterpolo", ha lamentado.