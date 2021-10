Tras la decepción que supuso quedar al margen de la lucha por las medallas , laha terminado con buen sabor de boca el torneo olímpico al, en el partido por el quinto puesto, con un extraordinario Javier García que marcó cuatro goles.El equipo español ha completado así una notable competición olímpica, en la que, y en la que batió a la campeona del mundo y a Montenegro, finalista en la capital china y campeona de Europa.El choque comenzó sin mucha intensidad. Molina erró un penalti en el primer periodo con el marcador a cero, y aunque Aguilar paraba bien, en el minuto siete, Barac marcó el primero para los balcánicos.Además del penalti, Felipe Perrone, Molina e Iván Pérez fallaban ante Vican, cuando no era el portero croata el que evitaba con sus paradones el primer gol español. Por si los errores fueran pocos, Hinic amplió la diferencia cerca del final del primer periodo.Los españoles se centraron y, entre Javier García y Guillermo Molina, empataron a dos el encuentro en el segundo cuarto.; cinco de ellos de los hombres que dirige Rafael Aguilar. Daba la sensación de que en cuanto apretaban los croatas se escapaban en el marcador de la piscina de Yingdong.Pero no fue así, Marc Minguell destacó con una racha extraordinaria de tres tantos seguidos para ser el mejor de la selección nacional junto a García y lograr la igualada a cinco antes del descanso.La tónica cambió y ambas selecciones apretaron en defensa. Javier Garcia adelantó a España (6-5) por primera vez mediado el tercer cuarto y Vallés elevó a siete los goles en el siguiente ataque. Los balcánicos parecían perdidos y. Buslje acortó distancias con un gol, pero de nuevo García devolvió la ventaja de dos tantos (6-8).En el cuarto periodo, España fue a más, combinó muy bien, defendió mejor y Felipe Perrone sumó dos goles más (6-10) a falta de cuatro minutos. Todo parecía a su favor, pero Croacia marcó tres tantos seguidos que no le bastaron para hacerse con el quinto puesto.Angel Andreo, el, jugó los últimos cuatro minutos del partido en sustitución de Aguilar. Unos minutos fueron los últimos en unos Juegos Olímpicos.