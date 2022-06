España pierde con Alemania y se queda con una plata que sabe a poco

Ni a la tercera fue la vencida: el título olímpico tendrá que esperar. La selección española de hockey hierba se tendrá que conformar con la plata después de perder en la final en Pekín contra Alemania por 1-0, en un partido en el que el talento de los de Maurits Hendriks no pudo con la solidez de los alemanes, que supieron aguantar el resultado toda la segunda mitad. Pese a todo, el equipo español reedita su mejor resultado en unos Juegos Olímpicos, tras las platas logradas en Moscú 80 y Atlanta 96.



La delantera española, que tan afinada se mostró en las semifinales contra Australia, apenas ha tenido peso en el partido y España ha repetido el resultado cosechado ante los germanos en la primera fase. Ni la inspiración de Pol Amat -que fue duda hasta poco antes del encuentro-, ni la precisión de Santi Freixa, ni el oportunismo de Edi Tubau pudieron con una defensa alemana especialmente firme, hasta el punto que ni sisuiera necesitó de una gran actuación del guardameta, Max Weinhold, para adormecer el partido y asegurar el segundo entorchado olímpico para la Mannschaft.



Alemania toma la iniciativa



Lo cierto es que España empezó algo apocada ante los alemanes, que acapararon la posesión de la pelota durante buena parte del primer tiempo. Los alemanes presionaban a los españoles muy arriba, impidiendo que Amat o Freixa entraran en juego. Los de Maurits Hendriks no acababan de sentirse cómodos, ahogados por la presión, y la pelota apenas les duraba en el stick.



La iniciativa era de los germanos, que convirtieron el encuentro en un lento tejer y destejer el juego, con escasa profundidad. La primera oportunidad clara fue un penalti-corner, en el minuto 4, que la defensa española, muy firme, solventó sin brandes dificultades.



A fuerza de rondar el área española, los alemanes encontraron un segundo penalti corner en una internada de Moritz Fuerster por la derecha, en el minuto 15. Cristopher Zeller no quiso desaprovechar otra oportunidad y fusiló por arriba a Kiko Cortés, el guardameta español, adelantando a los suyos.



España despierta



Una aparición de Pol Amat en medio campo permitió a España enhebrar su primera jugada con sentido, que acabaría con el primer penalti córner a favor. El primer lanzamiento de Santi Freixa se fue al poste, pero rebotó en un alemán y permitió tener un segundo penalti córner. Freixa tiró con intención, pero fuera.



A España le faltaba algo de chispa, aunque comenzó a jugar más en campo alemán. David Alegre y Pol Amat tuvieron un par de aproximaciones de peligro, fruto de la mejoría en la circulación de la pelota, sin demasiada suerte en la finalización.



Pese a que presionaba cerca de la meta alemana, a España le costaba crear ocasiones, atenazada por la maraña de sticks rivales en torno al área de Weinhold. Al descanso, los germanos mantenían su ventaja, pero los españoles parecían recuperar el tono.



Impotencia



En la reanudación, España volvió al campo con más ritmo, presionando muy arriba pese al riesgo que conllevaban los contragolpes de Alemania. Tubau dispuso de una buena oportunidad en el minuto 8, tras robar la pelota cerca del área, pero, cuando estaba solo ante Wiehold, cruzó demasiado el lanzamiento.



El partido era un monólogo atacante español, que chocaba una y otra vez contra el frontón rival. España, además, sufría cada vez más en defensa, ya que los alemanes encontraban cada vez más espacios; así, Kiko Cortés salvó la sentencia en dos ocasiones.



La última oportunidad clara de los españoles fue un tercer penalti corner a favor, a falta de 9 minutos, que Freixa no pudo embocar. A partir de entonces, solo quedaba atacar a la desesperada y la impotencia llevó a Sergi Enriquez a ser excluido cinco minutos tras ver tarjeta amarilla.



Al final, el hockey control de los alemanes se impuso a la inspiración, hoy ausente, de una selección española que quizá ha merecido mejor suerte por su trayectoria en el torneo.