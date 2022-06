El equipo español de natación sincronizada ocupa la segunda posición tras la sesión clasificatoria, gracias un ejercicio con contagiosa música soul y rap caracterizado por la velocidad y las agrupaciones compactas, por el que obtenido unas calificaciones de 48.833 en ejecución y un 49.000 en impresión artística, lo que supone una nota de 48.917.



La frenética rutina técnica ejecutada por las españolas Alba Cabello, Raquel Corral, Andrea Fuentes, Thais Henríquez, Laura López, Gemma Mengual, Irina Rodríguez y Paola Tirados sólo ha sido superada por las grandes favoritas, las rusas, que han nadado con música del compositor español Isaac Albéniz y han logrado la primera posición con una puntuación de 49.500, tanto en ejecución como en impresión artística.



Con su perfecta sincronización y su depurada técnica, Rusia no ha defraudado en estos Juegos y, si la lógica se impone, mañana se colgarán el oro tras el ejercicio libre. Agazapado durante un año de las competiciones internacionales preparando los Juegos Olímpicos, las rusas han puesto en escena en escena una rutina técnica imbatible, que les valió 99,000 puntos, con sendos repóquer de 9,9 en ejecución e impresión general, al compás de la Suite Española del compositor Isaac Albéniz.



Mientras, el equipo chino, otro de los que opta a presea, ha conseguido una nota de 48.584, tras conseguir un 48.667 en ejecución y un 48.500 en impresión artística. Con un ejercicio muy plástico en el que introdujeron posiciones innovadoras, las chinas han conseguido la mitad del billete para colgarse la tan ansiada medalla olímpica en esta disciplina.



Las japonesas, por su parte, ocupan la cuarta plaza, con un inspirado ejercicio que hoy, sin embargo, no ejecutaron con la precisión que las caracteriza, adornado con música original del compositor Yasuhito Takimoto. Su nota fue de 48.333 en ejecución y 48.000 en impresión artística, por lo que la calificación final tras la técnica queda en 48.167.



Mañana, las españolas ejecutarán su rutina libre, titulada África y en la que no podrán ataviarse con los bañadores luminosos que tenían preparados, tras no contar con la aprobación de la Federación Internacional de Natación (FINA). El equipo español trata de conseguir la segunda medalla para la natación sincronizada, después de la lograda por Gemma Mengual y Andrea Fuentes en la prueba de dúo, en la que fueron segundas, por detrás de Rusia.