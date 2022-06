Hendriks alaba el juego español

El, ha lamentado que la primera derrota de su equipo , ocurrida ante Alemania, se haya producido "en el partido que mejor ha jugado con diferencia" la selección, lo que le obliga acontra Corea dentro de dos días."Es con diferencia el partido que mejor ha jugado España. He visto un equipo muy puesto, con ritmo muy alto, pero estás jugando contra el campeón del mundo, que estaba en las cuerdas, sólo le valía ganar y no es nada mal equipo", ha comentado Hendriks.La derrota ante Alemania, que ya privó a España de la medalla de bronce en Atenas, deja a la selección primera de grupo, pero con sólo, lo que da un tinte trascendental al partido contra los coreanos con el que cerrará España la primera fase."Será como todos los partidos, todo el mundo va a muerte. Corea lo tiene muy difícil, ha perdido muchos puntos y tiene que luchar para entrar en las semifinales como todos los demás. Ahí lo tenemos, el objetivo no cambia y cada partido lo tienes que ganar", ha concluido.